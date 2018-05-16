Нефть дешевеет на данных о неожиданном росте запасов в США 1 16.05.2018, 10:49

Brent подешевела до 78,19 долларов за баррель.

Мировые цены на нефть в среду, 16 мая, демонстрируют отрицательную динамику после публикации накануне статистики Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США по итогам прошлой недели, вопреки прогнозам аналитиков об их незначительном снижении, свидетельствуют данные торгов, пишет "Зеркало Недели.Украина".

По состоянию на 8:23 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,31% - до 78,19 долларов за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,28% - до 71,11 доллара за баррель.

Как свидетельствуют данные API, за неделю, завершившуюся 11 мая, запасы "черного золота" в США увеличились на 4,854 млн баррелей, хотя аналитики прогнозировали снижение показателя на 763 тысячи баррелей. Запасы бензина сократились на 3,4 млн баррелей (прогнозируемое снижение на 1,42 млн), дистиллятов - на 768 тысяч баррелей (прогнозируемое снижение на 2,2 млн баррелей). Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге увеличились на 62 тысячи баррелей.

Теперь инвесторы ждут публикации во второй половине дня данных о запасах нефти в стране Министерством энергетики США. "Мы ожидаем, что данные Минэнерго дадут "медвежий" стимул ценам, учитывая рост числа буровых установок и уровня добычи в США", - цитирует агентство "Рейтер" аналитиков сингапурской брокерской компании Phillip Futures.