Гватемала второй после США открывает посольство в Иерусалиме 16.05.2018, 11:01

Президент Гватемалы прибыл в Израиль.

Президент Гватемалы Джимми Моралес прибыл во вторник в Израиль, чтобы принять участие в официальном открытии посольства своей страны в Иерусалиме, сообщает в среду, 16 мая The Jerusalem Post.

Уточняется, что вместе с ним прилетели министр иностранных дел, министр обороны и другие высокопоставленные представители администрации.

Отметим, что Гватемала стала вторым после США государством, совершившим этот символический жест в поддержку Израиля. Накануне, 14 мая, в Иерусалиме состоялось открытие американского посольства.

Гватемала – одна из семи стран, голосовавших в поддержку позиции США и Израиля на Генассамблее ООН.

Как известно, о намерении перевести посольство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим Моралес объявил еще 5 марта на ежегодной конференции AIPAC в Вашингтоне, заявив, что он "принимает правильное решение".

"Я хочу поблагодарить президента Трампа за то, что он открыл и возглавил этот путь. Его мужественное решение воодушевило и нас", - сказал тогда Моралес.

В 1959 году Гватемала стала первой страной, открывшей посольство в Иерусалиме, но под международным давлением ей пришлось переместить дипломатическое представительство в Тель-Авив.