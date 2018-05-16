Россия сравнялась с Угандой по числу экономических преступлений 1 16.05.2018, 11:58

Исследование проводилось в 54 странах.

Россия вошла в первую пятерку стран по числу экономических преступлений против бизнеса. Таковы результаты опроса, проведенного консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PWC), который приводит РБК. Всего исследование охватило 54 страны.

Первые три строчки занимают Франция, Кения и ЮАР. Россия вместе с Угандой — на четвертом месте. В предыдущем аналогичном опросе в 2015 году Россия находилась на восьмом месте.

Самый распространенный вид преступлений против бизнеса в России — незаконное присвоение активов. С ним столкнулись большинство опрошенных – 53 процента. На втором месте оказались взяточничество и коррупция, которые пожаловался 41 процент респондентов. На третьем месте — преступления, связанные с закупкой товаров и услуг. О них заявили 35 процентов участников опроса.

Авторы исследования отмечают, что из полученных данных нельзя сделать однозначный вывод - растет ли объективный уровень экономической преступности или повышается ее выявляемость.

Так, по данным Генеральной прокуратуры России, число экономических преступлений снижается. В 2015 году было зафиксировано 112 тысяч подобных нарушений, а в 2017 году этот показатель составил 105 тысяч.