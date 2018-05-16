Фотофакт: Более сотни минчан стоит в очереди за дешевыми билетами за границу 1 16.05.2018, 12:13

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Длинная очередь у офиса автобусной компании сформировалась буквально за полчаса.

Сегодня автобусная компания Intercars и Slivki.by проводят распродажу билетов на автобусы из Минска в Москву, Киев, Варшаву и аэропорт Модлин за 5 рублей. Количество билетов ограничено — 500 штук, пишет nn.by.

Чтобы его приобрести, нужно было прийти с купоном «Сливок» в офис компании на Бобруйской.

К 9:00 у офиса собралось около 100 человек, очередь сформировалась буквально за полчаса.