Ушла из жизни руководитель «Tеатра.doc» Елена Гремина 16.05.2018, 12:11

Режиссер и драматург была автором пьес о событиях в Беслане.

Руководитель и один из основателей «Tеатра.doc» режиссер и драматург «новой драмы» Елена Гремина скоропостижно скончалась утром 16 мая в реанимации Боткинской больнице, сообщает «Новая газета».

Причиной смерти стала почечная и сердечная недостаточность.

Гремина родилась в Москве в семье кинодраматурга Анатолия Гребнева. Она — автор пьес на документальном материале, поставленных в «Театре.doc» Михаилом Угаровым. В частности, «Сентябрь.doc» (о событиях в Беслане), «Час восемнадцать» (спектакль памяти Сергея Магнитского), «Двое в твоем доме».

1 апреля от сердечного приступа скончался муж Греминой, художественный руководитель и основатель «Театра.doc» Михаил Угаров. Он руководил театром вместе с женой.

За последние годы «Театр.doc» дважды лишился своего помещения, потерял большую часть финансирования, оказался вычеркнут из всех государственных программ. На спектакли и показы фильмов приходила полиция и ФСБ, а директора театра Елену Гремину вызывали в прокуратуру. Несмотря на это, «Театр.doc» поставил два спектакля, посвященных «Болотному делу», пьесу журналиста «Новой газеты» Елены Костюченко «Новая Антигона» о событиях в Беслане, спектакль «Выйти из шкафа» о жизни геев в России и еще десяток остросоциальных и политических постановок.