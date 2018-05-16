Рада БНК призвала к солидарности с Игорем Комликом и Геннадием Федыничем 1 16.05.2018, 12:48

Игорь Комлик (слева) и Геннадий Федынич

Оппозиционные политики потребовали от властей немедленно прекратить сфальсифицированное «дело профсоюзов».

Об этом говорится в заявлении Рады Белорусского Национального Конгресса, текст которого опубликовал один из лидеров БНК Николай Статкевич:

«Прекратить преследование лидеров независимого профсоюза!

Рада Белорусского Национального Конгресса выражает возмущение по поводу уголовного преследования лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

В августе прошлого года белорусский режим начал спецоперацию против этого независимого профсоюза. Его руководство побывало под арестом. По всей стране было допрошено более 500 профсоюзных активистов. Деятельность профсоюза РЭП была парализована.

Незаконных действий не было обнаружено, и режиму потребовался почти год, чтобы придумать «криминал». Федыничу и Комлику предъявлены обвинения в «неуплате налогов» с якобы полученной профсоюзом РЭП в 2011 году помощи от международного профсоюзного движения. По этим обвинениям профсоюзным лидером грозит до 7 лет заключения.

Обвинения эти политически мотивированны. Они вызваны активной ролью профсоюза РЭП в борьбе за отмену декрета о налоге с безработных. Это месть режима профсоюзным лидерам, преследование которых выглядит особенно циничным на фоне роскоши, в которой живет, уже даже не скрывая украденные у народа деньги, правящий клан.

Рада БНК требует немедленно отозвать лживые обвинения, предъявленных Игорю Комлику и Геннадию Федыничу, прекращения их преследования. Мы заявляем, что готовы начать кампанию солидарности с нашими товарищами по борьбе за демократическую, свободную, правовую Беларусь, и призываем белорусскую и международную общественность к поддержке лидеров профсоюза РЭП.

Власть - народу!

Жыве Беларусь!»