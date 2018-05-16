Китай успешно завершил 370-дневный эксперимент по жизни на Луне 16.05.2018, 12:57

Лунная база призвана стать перевалочным пунктом для миссий на Марс.

В Китае завершился самый длительной эксперимент по имитации жизни на автономной лунной базе, участники которого провели 370 дней в специальной лаборатории "Юэгун-1" и 15 мая покинули ее. Об этом сообщает Синьхуа.

Вскоре ученые надеются создать окололунную базу, которая станет перевалочным пунктом для марсианских миссий. Предполагается, что это будет обитаемая станция, где экипаж из четырех человек сможет находиться не менее 30 дней. Некоторые исследователи не исключают возможности постройки базы и на поверхности Луны.

В Бэйханском университете в Пекине построили комплекс Юэгун-1 (или Лунный Дворец-1), где были воспроизведены условия жизни на лунной базе. Комплекс площадью 160 кв.м включает в себя два сельскохозяйственных модуля и жилую кабину, в которой находятся четыре небольших одноместных спальни, гостиная, ванная, отделение для переработки отходов и комната для животных.

Эксперимент начался 10 мая 2017 года и состоял из нескольких этапов. Первая группа из четырех добровольцев провела в замкнутом пространстве 60 дней. Их сменила вторая группа, которая провела в замкнутом пространстве 200 дней. Им на смену вернулась первая группа испытателей, которая находилась в лабораторном модуле 110 дней. На этом эксперимент завершился.