В Ереване демонстранты прорвались в здание мэрии (Видео, онлайн) 16.05.2018, 13:18

Фото: photolure.am

Протестующие требуют немедленной отставки мэра армянской столицы.

В Ереване демонстрация возле городской мэрии привела к тому, что активисты ворвались в здание и попытались пробиться к кабинету руководителя администрации Тарона Маргаряна. Люди потребовали его немедленной отставки, сообщает издание «Новости-Армения».

Успокоить активистов попытался заместитель мэра Давид Оганян, однако демонстранты заявили, что хотят говорить лично с Маргаряном, представляющим правившую до недавнего времени Республиканскую партию Армении.

Поводом для случившегося стала ситуация вокруг парка 2800-летия Еревана. Власти начали там ремонтные работы и установили ограждения. Однако в социальных сетях стали распространяться сообщения о том, что в парке идет массовая вырубка деревьев. Активисты снесли забор, после чего выяснилось, что основания для этих сообщений были.

Прибывший к парку начальник экологического управления мэрии Авет Мартиросян попытался объяснить, что рубили там в основном ивы, а также сухие деревья. Он заявлял активистам, что в рамках программы благоустройства в парке высадят гораздо больше подходящие для города акации. Однако люди с ним не согласились и пошли к мэрии. Причем некоторые из них отправились туда со стволами срубленных деревьев, сообщает издание PanArmenian.

В апреле массовые акции протеста в Армении привели к тому, что сначала в отставку ушел премьер-министр Серж Саргсян, а затем в оппозиции оказалась правящая в стране Республиканская партия. Главой правительства стал лидер протестов Никол Пашинян, сформировавший костяк кабинета из своих сторонников.