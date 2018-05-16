Барановичский активист: Профсоюз РЭП много помогает простым людям 1 16.05.2018, 13:45

Григорий Грык

В Барановичах проведут пикет в поддержку независимого профсоюза.

Барановичские члены профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) подали заявку в городской исполнительный комитет на проведение пикета на разрешенном властями месте в Старом парке, передает «Радыё Рацыя».

Пикет запланирован на 30 мая с 13 до 14 часов. Цель пикета: выразить солидарность с обвиняемыми по уголовному делу руководителями профсоюза РЭП и протест против давления на их профсоюз, говорит руководитель Барановичской ячейки профсоюза Григорий Грык:

- Они до сих пор не нарушали никакого закона, а теперь за 2011 год нашли какие-то нарушения. Почему тогда не задержали? Преследуется профсоюз за то, что активно участвовал в акциях против декрета о «тунеядцах». Вытесняется все, что помогает людям, потому что профсоюз оказывает много помощи простым людям.

По словам Григория Грыка, аналогичные заявки поданы по всей стране.

Напомним, что лидеру профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и бухгалтеру профсоюза Игорю Комлику предъявлено обвинение - «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Им грозит наказание до 7 лет лишения свободы.