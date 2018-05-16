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Видеохит: В Индонезии дети прокатились на спине гигантского питона

  • 16.05.2018, 13:39
  • 1,826

Крупный сетчатый питон полз по двору, когда был замечен детьми.

В Сети было опубликовано видео, в котором показано, как две девочки из Индонезии уселись верхом на гигантского сетчатого питона и прокатились на его спине. Об этом пишет Daily Mail.

В видео показано, как дети забрались с ногами на спину пресмыкающегося, и медленно поехали на нем к дому. Эти кадры собрали в Facebook более трех миллионов просмотров, а также массу критики родителей девочек в комментариях.

Сетчатый питон является самым крупным видом змей в мире. Длина пресмыкающегося может достигать семи метров. Они часто нападают на домашних животных и скот.


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