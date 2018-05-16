Хоккей вышел Лукашенко боком 6 16.05.2018, 14:11

3,632

Андрей Шарендо

Фото: «Наша Ніва»

Спорт - лишь зеркальное отражение того, что происходит в стране.

Об этом Сharter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо, комментируя провальное выступление сборной Беларуси по хоккею на ЧМ в Дании:

- У нашего руководства руки растут не с того места. И дело не только в хоккее. Тоже самое происходит в экономике, здравоохранении. Хоккей стал индикатором ситуации в стране. Ведь в этот вид спорта вкладывались самые большие деньги. Власти построили огромный колосс на глиняных ногах.

Я думаю, что для самого Лукашенко стало шоком выступление сборной Беларуси на ЧМ по хоккею в Дании. Именно по этой причине он не спешит комментировать это событие. Для него хоккей всегда был отдушиной, а выступление сборной стало для него ударом ниже пояса.

Знаете, я думаю, что диктатор не знает, что ему делать. С одной стороны - можно наказать, прилюдно «высечь», а с другой - может лучше замять и не вспоминать об этом?

Cитуация с хоккеем - зеркальное отражение того, что происходит в стране. За что бы Лукашенко не брался, все ему выходит боком.

Вложили в сельское хозяйство - получили убытки, занялись хоккеем - получили плачевный результат. Возьмем Швейцарию, Латвию, Францию, которые когда-то не были для нас соперниками. Сегодня мы проигрываем этим командам. Белорусские хоккей деградирует семимильными шагами, не удивлюсь, если мы в следующем году вылетим из первого дивизиона.