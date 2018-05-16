Синоптики: Завтра днем будет до +25 градусов 16.05.2018, 14:34

Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 17 мая.

В четверг будет облачно с прояснениями, сообщили БелТА в республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с, днем местами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля. Днем будет 19-25 градусов тепла, по западу страны - плюс 16 - плюс 18.