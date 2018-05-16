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Комитет Европарламента проголосовал за предоставление Украине $1 миллиарда

  • 16.05.2018, 14:21
Фото: Getty Images

Макрофинансовая помощь выделяется для проведения политических реформ.

Комитет по иностранным делам Европейского парламента принял решение о предоставлении макрофинансовой помощи Украине.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Комитет по иностранным делам Европарламента проголосовал за предоставление макрофинансовой помощи для Украины, но добавил поправку, что "состав Центральной избирательной комиссии Украины отражает политический баланс, который представляет все соответствующие политические силы, особенно те, которые представлены в Раде", - написал Йозвяк.

Как сообщалось, в марте Еврокомиссия официально запустила процедуру выделения Украине 1 млрд евро финпомощи. В Украине рассчитывали на большие объемы.

Между тем, официальная коммуникация ЕК по этому поводу, направленная в Европарламент, подтверждает, что даже первый транш Киеву дадут только после выполнения условий. "Нужно определить специфические условия для каждого из двух траншей помощи", - говорится в документах Еврокомиссии.


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