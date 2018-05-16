Кара-Мурзе-младшему пригрозили наказанием за «помощь» в принятии санкций против РФ 2 16.05.2018, 14:31

1,066

Владимир Кара-Мурза-младший

В Госдуме сослались на новый закон о санкциях.

В Государственной думе заявили, что заместителю председателя движения "Открытая Россия" Владимиру Кара-Мурзе – младшему грозит наказание в случае принятия закона об уголовной ответственности за действия, которые привели к введению санкций против России. Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Единой России" Андрей Исаев, сообщает "Интерфакс".

Депутат назвал "явкой с повинной" слова оппозиционера о том, что он добился введения "акта Магнитского" в восьми странах.

Накануне Госдума России приняла в первом чтении закон об уголовной ответственности за исполнение в России западных санкций. Он предусматривается штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет за предоставление иностранным государствам сведений или рекомендаций, которые могут спровоцировать их на новые санкции. Также предлагается ввести в Уголовный кодекс статью за отказ от сделок с россиянами на основании исполнения санкций иностранных государств. За такое нарушение авторы поправок предлагают штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей или лишать свободы на срок до четырех лет.

Владимир Кара-Мурза, координатор неправительственной организации "Открытая Россия" Михаила Ходорковского, выступал перед законодателями США за санкции против российских чиновников и руководителей СМИ. Он был политическим союзником оппозиционного политика Бориса Немцова, который был убит в центре Москвы в феврале 2015 года.

В мае 2015 года и в феврале 2017 года Кара-Мурза-младший был экстренно госпитализирован. В обоих случаях врачи диагностировали "токсическое действие неучтенного вещества". Оппозиционер требовал возбудить уголовное дело по фактам отравлений, но Следственный комитет несколько раз выносил отказы.

Сейчас он находится в США.