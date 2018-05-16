В Минске водитель троллейбуса спас тонувшую женщину 16.05.2018, 14:29

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Герой с ДС «Калиновского» оказался не только смелым, но и скромным.

Минчанка Ирина Лабкович живет недалеко от ДС «Калиновского». Во вторник вечером с мужем и детьми они решили прогуляться у пруда возле дома. Пара не успела подойти к воде, как вдруг услышала: «Помогите!». В пруду тонула женщина, сообщает tut.by.

— Женщина находилась метрах в двух от берега. Заметно, что она была выпившая, но какая разница, человеку нужна помощь, — вспоминает тот вечер Ирина. — Казалось, она уже очень устала и на воде держалась из последних сил.

Глубину водоема пара не знала. Муж Ирины Алексей плавать не умеет, и тогда молодые люди решили поступить так. Супруг быстро искал крепкую ветку, чтобы протянуть ее пострадавшей, а жена помчалась за помощью на диспетчерскую станцию.

— Подбежала к первому троллейбусу, в котором заметила водителя, — продолжает собеседница. — Говорю, там женщина тонет.

Мужчина без лишних вопросов рванул к водоему. Хорошо, бежать пришлось недалеко: от станции до пруда метров 20.

— Муж уже протягивал тонувшей ветку, но ухватиться за нее женщина не могла — она все отдалялась от берега, — говорит Ирина. — Водитель, не задумываясь, прыгнул в воду и вытащил пострадавшую на берег. Хорошо, там оказалось совсем неглубоко.

Женщину удалось спасти. С ней, рассказывает Ирина, все в порядке, но скорую ей на всякий случай вызвали.

— Думаю, она стояла на парапете, не удержала равновесие и упала в воду, — предполагает собеседница. — Было заметно, она сильно испугалась. Даже протрезвела. Жаль, в этой суматохе мы совсем забыли спросить имя и фамилию водителя троллейбуса. Это настоящий герой! Хочется сказать ему спасибо!

Журналисты связались с ДС «Калиновского». Водитель-спасатель, видимо, оказался не только смелым, но и скромным. До звонка журналистов в руководстве станции о его подвиге не знали, но пообещали уточнить. Хорошее ведь дело сделал!