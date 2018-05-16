УКС Житковичей заплатил «в никуда» 300 тысяч при подготовке к «Дожинкам»4
- 16.05.2018, 14:43
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Невыполненные работы оплачивались из бюджета.
КГК проверил УКС Житковичского района — и выявил факты необоснованного расходования бюджетных средств при строительстве объектов к «Дожинкам-2017», сообщает tut.by.
Оказывается, УКС в декабре 2017-го — январе 2018 года при реконструкции общежития и здания отделения скорой помощи в Житковичах принял и оплатил за счет бюджета фактически невыполненные работы и затраты на 285 тыс. рублей.
По мнению контролеров, это стало возможными прежде всего из-за «ненадлежащего выполнения своих обязанностей должностными лицами, отвечающими за проверку объемов и стоимости выполняемых работ».
После вмешательства КГК сумма выявленных завышений исключена из стоимости строительства объектов.
Рассматривается вопрос о привлечении предприятия и его должностных лиц к административной ответственности. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям должностных лиц предприятия, допустивших нарушения.