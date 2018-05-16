NASA показало снимок фиолетового Солнца 16.05.2018, 14:53

Снимок был сделан Обсерваторией солнечной динамики.

Ученые NASA с помощью Обсерватории солнечной динамики (SDO) получили снимок Солнца, окрашенного в необычный, фиолетовый цвет. Как сообщается на сайте агентства, с помощью данных, собранных SDO, исследователи пытаются изучить влияние солнечной активности на Землю, наблюдая за поверхностью звезды на разной длине волны, сообщает zn.ua.

Целью SDO является понимание, а затем и возможность предсказания солнечной активности, которая влияет на жизнь на Земле и технологические разработки человечества. Для этого зонд наблюдает за изменениями в магнитном поле Солнца и за тем, как энергия преобразуется и выбрасывается в гелиосферу, а затем и в космос в виде солнечного ветра или других выбросов вещества.

Данный снимок был сделан SDO 15 мая.

Фото: NASA

Напомним, 6 сентября на Солнце была зарегистрирована мощнейшая за 12 лет вспышка. На данный момент рекордсменом является вспышка Х28, которая была зарегистрирована в 2003 году. Зарегистрированная в 2017 году вспышка заняла восьмое место за всю историю наблюдений.