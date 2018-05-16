В Минск приехала новая Глава представительства ООН в Беларуси 16.05.2018, 15:06

Иоанна Казана-Вишневецкий

Иоанна Казана-Вишневецкий сменила на посту Санаку Самарасинха.

Иоанна Казана-Вишневецкий стала новым постоянным координатором ООН и постоянным представителем Программы развития ООН (ПРООН) в Беларуси, сообщает interfax.by.

"Во вторник Казана-Вишневецкий прибыла в Беларусь для вступления в должность постоянного координатора ООН, постоянного представителя ПРООН в Беларуси", - говорится в распространенном представительством сообщении.

Иоанна Казана-Вишневецкий также назначена представителем Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси и руководителем офиса ООН Департамента общественной информации (ДОИ).

C 2010 года она работала в штаб-квартире ПРООН в качестве начальника отдела по западным странам СНГ и странам Закавказья, а затем в должности главы отдела по связям и надзору над страновыми офисами регионального бюро ПРООН по странам Европы и СНГ в Нью-Йорке, где отвечала за координацию взаимодействия с правительствами государств-членов ООН через постоянные представительства при ООН.

Она также оказывала содействие руководству ПРООН в контроле и стратегической поддержке восемнадцати страновых офисов ПРООН, подотчетных региональному бюро по странам Европы и СНГ.

До перехода в штаб-квартиру ПРООН в Нью-Йорке Казана-Вишневецкий работала заместителем постоянного представителя ПРООН в Украине и ассистентом постоянного представителя в офисе ПРООН в Литве.

Начала свою карьеру в ООН она в страновом офисе ПРООН в Варшаве.

Казана-Вишневецкий родом из Польши, имеет степень магистра экономики и международных отношений Варшавской Школы Экономики.

Казана-Вишневецкий заменила на посту Санаку Самарасинха, который завершил свою миссию в Беларуси 30 апреля 2018 года.