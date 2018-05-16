Топ-19 миллиардеров, которые разбогатели благодаря ИТ 16.05.2018, 15:17

Джефф Безос

Почти 20 процентов из сотни самых обеспеченных людей планеты сделали свое состояние в технологической отрасли.

Их список опубликовал Business Insider.

19. Чжан Чжидун, сооснователь Tencent Holdings. Состояние: $15,8 млрд. До 2014 года предприниматель, также известный как Тони Чжан, занимал пост СТО китайского технологического гиганта Tencent.

18. Уильям Динг, основатель и СЕО NetEase. Состояние: $17,5 млрд. NetEase, основанная Дингом в 1997 году, сегодня одной из крупнейших компаний-разработчиков мобильных игр.

17. Лорен Пауэлл-Джобс, вдова Стива Джобса. Состояние: $18,9 млрд. Богатейшая женщина из ИТ-сферы и инвестор, которая основала некоммерческую организацию Emerson Collective.

16. Азим Премжи, председатель Wipro Limited. Состояние: $18,9 млрд. Дочерняя компания Wipro Technologies — одна из крупнейших в Индии компаний-разработчиков ПО.

15. Илон Маск, СЕО Tesla и Space X. Состояние: $20 млрд. Еще одна компания Маска — The Boring Company — занимается строительством подземных туннелей.

14. Пол Аллен, сооснователь Microsoft. Состояние: $21,9 млрд. Аллен также владеет футбольным клубом Seattle Seahawks.

13. Ли Гонхи, председатель Samsung Group. Состояние: $22,5 млрд. Третий сын основателя Samsung Ли Бен Чхоля.

12. Майкл Делл, СЕО и основатель Dell Technologies. Состояние: $22,8 млрд. Dell — крупнейшая частная технологическая компания.

11. Масаеси Сон, CEO и основатель SoftBank. Состояние: $22,8 млрд. SoftBank создала крупнейший в мире фонд для инвестиций в технологическую отрасль на $100 млрд.

10. Стив Балмер, бывший гендиректор Microsoft. Состояние: $38,5 млрд. Владелец баскетбольного клуба NBA Los Angeles Clippers.

9. Джек Ма, председатель совета директоров Alibaba Group. Состояние: $39,2 млрд. Alibaba — крупнейшая компания в сфере интернет-коммерции в Китае.

8. Ма Хуатен, CEO Tencent. Состояние: $45,6 млрд. Ма также является самым богатым человеком Китая.

7. Сергей Брин, сооснователь Google. Состояние: $47,2 млрд. Брин — президент Alphabet, владеющей Google.

6. Ларри Пейдж, сооснователь Google. Состояние: $47,8 млрд. Пейдж был первым CEO компании до 2001 года.

5. Ларри Эллисон, председатель совета директоров Oracle. Состояние: $58,8. Эллисон основал Oracle в 1977 году и до сих пор является ее главным техническим директором.

4. Карлос Слим Элу, глава America Movil. Состояние: $67,5 млрд. Раньше Элу принадлежала доля Shazam размером в $40 млн. Помимо этого, он владеет латиноамериканской стриминговой платформой Claro Música.

3. Марк Цукерберг, СЕО Facebook. Состояние: $71,4 млрд. Компанию, которая принесла Цукербергу миллиарды, он основал в комнате своего общежития в университете.

2. Билл Гейтс, сооснователь Microsoft. Состояние: $90,5 млрд. На сегодняшний день Гейтс больше занимается благотворительностью через созданный им Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

1. Джефф Безос, CEO Amazon. Состояние: $112,6 млрд. Безос является основателем крупнейшей торговой интернет-площадки, которая сделала его богатейшим человеком в мире.