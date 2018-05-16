закрыть
16 мая 2018, среда, 17:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Белорусский певец Елфимов выступил на открытии Крымского моста

14
  • 16.05.2018, 16:00
  • 1,984
Петр Елфимов
Фото: Reuters/Scanpix/LETA

Выступление Елфимова было анонсировано в числе участников российского шоу «Голос».

Белорусский певец Петр Елфимов выступил 15 мая на концерте в крымской Керчи на открытии моста через Керченский пролив. Выступление Елфимова было анонсировано в числе участников российского шоу "Голос" от "команды Леонида Агутина", передает «Радыё Свабода».

На другом, "основном", концерте в честь открытия моста в тот же день выступали Григорий Лепс, Александр Маршал, Александр Буйнов, Пелагея и другие российские артисты.

Представительница Елфимова, его жена Татьяна Космачева, заявила журналистам, что певец "не лезет в политику". По ее словам, певец, как и каждый артист, "за мир и счастье на планете, а любая построенная дорога — это счастье". Космачева не ответила на вопрос, поддерживает ли Елфимов российскую оккупацию Крыма.

Керченский мост был открыт 15 мая. В открытии участвовал российский правитель Владимир Путин. Мост соединяет аннексированный Крым с территорией России.


популярное за неделю

Мнение

Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип
Некомпетентность Лукашенко довела и хоккей, и страну до ручки
Некомпетентность Лукашенко довела и хоккей, и страну до ручки Дмитрий Бондаренко
«Макеевские сутки»
«Макеевские сутки» Евгений Афнагель
Кучеряво живем
Кучеряво живем Ирина Халип