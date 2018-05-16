Карты Google не показывают Крымский мост 16.05.2018, 15:33

На картах отмечена лишь паромная переправа.

С сегодняшнего дня открыто автомобильное движение через Крымский мост, соединивший Тамань и Керчь. Однако на картах Google этого сооружения пока нет, заметили пользователи из России.

На картах Google отмечена лишь паромная переправа.

Интересно, что карты «Яндекса» мост показывают и даже предлагают провести по нему маршрут поездки:

Протяженность моста через Керченский пролив составляет 19 километров. Его можно пересечь за 15 минут. Раньше добраться из Тамани в Керчь можно было только по морю на пароме.