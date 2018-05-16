Спорт и страна погружаются в маразм 16.05.2018, 15:37

Александр Ярошук

Фото: «Радыё Свабода»

Системная, вдумчивая, последовательная работа подменяется прожектами, нагоняями и разносами.

Об этом в «Фейсбуке» написал председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александp Ярошук, комментируя подписание известным футболистом Диего Марадона контрактa с брестским «Динамо»:

- Насколько Марадона выдающийся футболист, настолько он никудышный менеджер, что подтвердило его оглушительное фиаско во время работы со сборной Аргентины. Да и с остальными командами он впечатляющих успехов не достиг.

Конечно, это его личное дело - выходить в тираж и еще больше девальвировать свое имя. Да и деньги, как известно, не пахнут. И на эту экзотическую историю можно было бы больше не обращать внимания, если бы она еще раз не подчеркнула всю глубину маразма, в который неотвратимо погружается наш спорт.

И упование его начальников, в том числе «самого главного», на некое чудо, вроде приглашения Марадоны, способное вмиг «вознести нас к мировым высотам» в спорте не в состоянии ничего поменять. Будь то хоккей или футбол, легкая атлетика или биатлон. Системная, вдумчивая, последовательная работа подменяется прожектами, нагоняями и разносами. Точно также как спорт управляется и страна в целом, и просто не хочется задумываться, что нас ожидает в будущем. Несчастная Беларусь, несчастный ее народ.