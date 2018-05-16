Комитет Европарламента одобрил соглашение о партнерстве с Арменией 16.05.2018, 15:45

Соглашение открывает возможность более глубокого сотрудничества в нескольких направлениях.

Комитет Европарламента по вопросам иностранных дел дал зеленый свет ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.

Как отмечается, соглашение открывает возможность более глубокого сотрудничества в ряде секторов.

Депутаты комитета поддержали соглашение 55 голосами. Против проголосовали двое, семь - воздержались.

Армения в 2013 году завершила переговоры с Евросоюзом о Соглашении об ассоциации, включая зону свободной торговли, но в том же году под давлением России радикально изменила курс и отказалась подписывать это соглашение, вступив в Таможенный союз под руководством России, который ныне переформатировался в Евразийский экономический союз.

В 2015 году Армения начала новые переговоры о другом соглашении о политических отношениях с Евросоюзом, меньшего объема и без экономической части.

Армения подписала соглашение о партнерстве с Европейским Союзом в рамках саммита «Восточного партнерства» в ноябре прошлого года.