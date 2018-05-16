Как и чем СССР воевал в Афганистане 9 Максим Мирович

16.05.2018, 15:50

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Обычный солдат часто не был обеспечен даже самым необходимым.

Интересная тема, которую я не мог обойти стороной — что, собственно, представляла из себя война в Афганистане с точки зрения обеспечения, подготовки и финансирования, которое выделял на эту авантюру СССР. И здесь нельзя не отметить очень интересный парадокс — в стране было множество танков, вертолетов и самолетов, но при этом обычный солдат часто не был обеспечен даже самым необходимым.

Этот парадокс, кстати, характерен в целом для стран с плановой экономикой и ручным управлением, народное хозяйство таких стран хорошо описывается одной фразой — "где-то густо, где-то пусто". Газеты громогласно сообщали о миллиардах тонн выплавленного чугуна и о триллионах тонн намолоченных зерновых, тогда как в простом сельском магазине часто не было ничего, кроме черного хлеба, керосина, спичек и книжки "новостройки XI пятилетки".

Итак, в сегоняшнем посте мы посмотрим, как и чем воевали в Афганистане советские солдаты.

01. Что представляла из себя война в Афганистане

Для начала немного о том, что вообще представляла из себя война в Афганистане. Многие почему-то представляют себе какие-то грандиозные танковые сражения, но на самом деле афганская война была войной небольших подразделений, часто не превышающих по размеру роту и часто без участия какой-либо тяжелой военной техники. Бои шли в скажем так не предназначенной для этого местности — среди горных дорог, перевалов и ущелий — где те же танки оказывались абсолютно бесполезными из-за невозможности маневрирования и стрельбы по высоко расположенным целям.

Военные задачи СССР были следующими — размещение блок-постов и охранных застав у тех или иных населенных пунктов, контроль за перемещением грузов, перекрытие каналов снабжения моджахедов, охранение грузов, "зачистки" и контр-партизанские операции. Моджахеды, соответственно, мешали всему этому — нападали на заставы, колонны с топливом и грузами, устраивали засады и минировали горные тропы.

Типичный эпизод афганской войны показан, к примеру, в начале фильма "Афганский излом" — моджахеды сжигают колонну советской техники и добивают всех, кто выжил. Затем в место нападения на колонну прилетают боевые вертолеты СССР, которые отстреливают по моджахедам боекомплект и затем высаживают десант.

Среди советских войск в афганской войне больше всего пришлось повоевать, пожалуй, частям ВДВ — все боевые операции осуществлялись, в основном, десантниками; на основе частей ВДВ формировались также части спецназа — основными задачами которых была разведка, сопровождение колонн и перехват караванов снабжения. Мотострелковые части, танкисты и т.д. тоже были в Афганистане — но в основном, либо участвовали в крупных операциях, либо стояли в охранении трубопроводов, дорог, поселков и так далее.

02. Обувь, одежда и снаряжение

Фактически, с первых дней афганской войны стало ясно, что СССР толком не готов к этой войне, так как толком нет ни одежды, ни обуви, ни снаряжения для ведения боевых действий в такой местности. Все шестидесятые-семидесятые годы, в разгар "Холодной войны" СССР готовился идти "освобождать Европу от ига капитализма", и под эту задачу затачивалась и советская армия — на складах копились танки и БТР-ы, а боевые действия представлялись следующим образом: солдат привозят на передовую на бронетехнике, и после артподготовки они набегают на вражеские окопы с НАТОвцами.

Война в Афганистане оказалась совсем другой — солдатам приходилось действовать в невероятно жарком климате, в гористой местности и часто полностью автономно — то есть, таскать все вооружение и снаряжение на себе, к чему советское военное обеспечение оказалось полностью не готовым. Из-за этого солдатам СССР приходилось импровизировать и изготавливать себе снаряжение самостоятельно.

Обувь

Советские кирзовые сапоги и даже появившиеся позже берцы оказались малопригодными к жаркому климату и гористой местности — солдаты выбрасывали их и в крайнем случае носили только в расположении части, тогда как на боевые выходы ходили в кроссовках либо кедах. Кроссовки были разные, часть была импортного производства, например, "Пума" или "Найк" — их покупали в дуканах либо попросту отбирали на караванах. Также были и советские кроссовки — например, "кимры" или советский "адидас", что начал производиться в СССР по лицензии примерно во времена "Олимпиады-80" (как раз начало войны в Афгане).

Кроссовки отлично подходили к жаркому афганскому климату — правда, быстро рвались из-за острых камней и колючек на горных тропах. Советский "адидас" тут имел преимущество, так как был сшит не из ткани или тонкого кожзама, а из плотной замши. Кстати, практически точной копией того самого "адидаса" являются лидские кеды, которые сейчас можно купить в Беларуси и которые стали своеобразным мемом в белорусском твиттере).

Кроме кроссовок, солдаты в Афганистане могли носить также и, собственно, советские кеды вроде "два мяча" — но те были хуже из-за более тонкой подошвы, рассчитанной на тренировки в зале, но не на каменистые горные дороги.

Помимо обычного удобства, кроссовки в афганистане также могли уменьшить степень травмы от мины. Гражданским людям сложно представить такие вещи, но на афганской войне это имело значение — если солдат в наступал на мину в легком кроссовке, то чаще всего ступня просто "отлетала", что давало возможность сохранить коленный сустав и в будущем обходиться протезом. Если же наступивший на мину солдат был обут в высокий ботинок или кирзовый сапог, то нога нередко травмировалась по всей длине, что в жарком климате было чревато быстрым развитием гангрены и в итоге полной потерей ноги выше колена...

Одежда

Особенно на первых этапах афганской войны у СССР не было нормальной формы, подходящей к жаркому климату — все, что шилось в СССР, было сделано из плотной ткани, в которой в Афганистане при 50-градусной жаре было невероятно жарко. На ранних этапах афганской войны "шурави" выглядели словно пришельцы их сороковых годов — только ближе к 82-83 году стало появляться что-то более менее приличное — "афганка" нового образца стала иметь множетство карманов, ткань стала легче, появились головные уборы-панамы, а пуговицы стали закрываться матерчатой планкой (чтобы не обрывались).

Относительно нелпохой выбор формы был в частях спецназа (которые экипировались чуть лучше других) — там был выбор из нескольких вариантов "афганки", были костюмы типа "горка" (с капюшонами, сшитые из тонкой палаточной ткани), а также были костюмы защитные сетчатые КЗС, прозванные попросту "сеткой":

Согласно регламенту, костюмами КЗС комплектовались войска химзащиты, а предназначены они были для одноразового применения в зараженной химикатами местности, но для жаркого климата Афганистана подходили как нельзя лучше. Нередко можно было увидеть советское военное подразделение, которое выглядело как пестрое сборище каких-то наемников — настолько разные образцы обмундирования были надеты на солдатах.

Снаряжение

Если вы повнимательнее присмотритесь к фотоснимкам военных из Афганистана, особенно к таким, на которых сфотографированно подразделение в боевой выкладке — вы увидите, что советское снаряжение той эпохи было полно свистелок и перделок самоделок и переделок. Почему советская военная промышленность сотнями клепала танки, но не могла додуматься до такой простейшей вещи, как разгрузочный жилет — для меня большая загадка.

На фото — самодельные разгрузочные жилеты советских солдат в Афганистане.

Разрузочные жилеты на афганском жаргоне назывались "лифчики" и нередко шились самостоятельно — чаще всего перешивались из армейских плавательных жилетов. Плавательный жилет имел секции (набитые чем-то вроде пенопласта), которые как раз соответствовали размеру автоматных магазинов, и после небольшой доработки жилет начинал походить на "разгрузку". В конце восьмидесятых начали появляться советские разгрузочные жилеты "Пояс-А" и "Пояс-Б", но массовыми они так и не стали — по замыслу армейского начальства, советские солдаты должны были ходить с дедовскими подсумками.

Это же касалось и поясных ремней — стандартные советские ремни, застегивающиеся на пряжку, совершенно не подходили для Афганистана — если на ремень навесить нагруженные подсумки, то он мог расстегнуться во время перехода или прямо в бою. Кроме того, блестящая латунная пряжка в солнечную погоду была мешающим демаскирующим элементом. Части спецназа доставали брезентовые ремни пожарных — они были защитного цвета и имели надежные застежки.

03 Жизнь в землянках

Вопрос расквартироваывания войск был острой проблемой практически все время пребывания "ограниченного контингента" в Афганистане. Обустраивать свой быт солдатам и офицерам приходилось чаще всего самостоятельно — часто жить приходилось буквально в землянках, что отделывались изнутри пустыми снарядными ящиками. Многие жили попросту в палатках — что в условиях жаркого афганского климата и большого количества насекомых, скорпионов и змей было тем еще испытанием.

Более-менее приличные казармы выглядели так — из самана возводились стены, затем набрасывался каркас плоской крыши (чаще всего, из каких-нибудь металлических труб, с деревом в Афганистане проблемы), который затем накрывался тентом от палаток. Все это солдатам приходилось строить самостоятельно. В лучшем случае в расположение части могли быть подведены вода и электричество — но это было далеко не всегда.

04. Чем питались в Афганистане

Отдельной бедой для всех служивших в Афганистане было питание — снабжение советских частей было налажено очень неравномерно, и часто приходилось питаться буквально "чем придется". Не в последнюю очередь именно поэтому многие солдаты просились "на боевые" — на взятом караване можно было разжиться продуктами и сладостями. Нередки были и случаи, когда солдаты выменивали или просто крали продукты у местного населения — собирая урожай с бахчей либо отгоняя от местной отары одну-две овцы.

Горячее питание в расположениях частей было трехразовым, завтрак, обед и ужин — правда, готовить могли черти-что — пустую баланду или жидкую кашу, в лучшем случае с добавлением тушенки. По рассказам служивших в Афгане — старослужащие не ходили в солдатскую столовую вовсе, готовя обеды самостоятельно из того, что удавалось достать.

На боевые операции, рассчитанные на несколько дней, либо просто на какие-нибудь отдаленные заставы солдатам выдавали сухие пайки. Сухой паек был очень простым и сильно отличался от современного — в современных сухпаях есть и шоколад, и витаминные батончики, и сладости, и кофе, афганский же сухпай выглядел примерно вот так:

Завтрак состоял из галет, мясных консервов и чая с сахаром. Галеты — это что-то вроде сухого печенья из обойной (либо какой-то иной) муки, мясными консервами называлась обычная тушенка (в большинстве случаев говяжья), а сахар был в виде двух кубиков рафинада (такие же, как давали в поездах и самолетах, на рафинаде могла быть голубая этикетка "Аэрофлот").

Обед и ужин были такими же, за исключением того, что консервы были мясорастительными — это значит, что тушенка в них была с кашей, чаще всего перловой. Открывались банки с консервами либо специальным консервооткрывателем, либо (чаще) обычным штык-ножом. В Афганистане очень не хватало витаминов, зелени и фруктов — отчего у многих за год-два службы в Афгане сильно портились зубы.

Не знаю, как у вас — а лично у меня из всего этого складывается впечатление, что СССР был совершенно не готов к войне в Афганистане и непонятно для чего ее начал — прсто несколько престарелых деятелей из Политбюро приняли решение, за которое вся страна расплатилась миллионами денежных средств, а тысячи молодых парней непонятно за что там погибли...

Максим Мирович, livejournal.com