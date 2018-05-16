Россельхознадзор обнаружил ложную схему «транзита» из Беларуси в Казахстан 16.05.2018, 15:53

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Методом пользуются для контрабанды белорусской молочной продукции в РФ.

Россельхознадзор предостерег перевозчиков от использования схемы «ложного транзита». По документам, молочная продукция из Беларуси следует в Казахстан, а на самом деле реализуется на территории России. Об этом говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

По данным российского ведомства, участились попытки ввоза молочной продукции, выработанной белорусскими предприятиями, ограниченными для поставок в РФ по причинам неисполнения требований техрегламентов Таможенного союза, регламентирующих показатели качества и безопасности.

Так, на одной из автодорог в Рославльском районе Смоленской области сотрудниками ДПС ГИБДД было приостановлено движение пяти транспортных средств, перевозивших сливочное масло общим весом 100 тонн. Грузы следовали в обход официального пункта учета и принятия уведомления «Красная Горка».

В ходе административного расследования Россельхознадзор установил, что производителем масла явился Слуцкий сыродельный комбинат, находящийся в настоящее время в статусе ограничений для поставок в Россию. Грузоотправителем был указано «Миноблмясомолпром», а получателем — зарегистрированная в Казахстане компания «Степ Мастер Плюс». 14 мая Россельхознадзор направил в Казахстан запрос о подтверждении статуса предприятия-получателя. Вскоре в адрес Россельхознадзора поступили ходатайства от «Миноблмясомолпрома» о возврате всех партий масла в связи с «нарушением срока поставки».

«По завершении процедуры административного расследования и по согласованию с Государственной ветеринарной службой Республики Беларусь будет принято решение о дальнейшей судьбе груза», говорится в сообщении.

В управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям напомнили, что в настоящее время во взаимодействии с представителями правоохранительных органов, таможенной и пограничной службами разработан и реализуется комплекс усиленных мероприятий по выявлению и пресечению незаконного ввоза пищевой продукции. В связи с чем во избежание существенных финансовых потерь, связанных с возвратами грузов, Россельхознадзор «крайне не рекомендует при поставках продукции допускать нарушения требований действующего законодательства».

Россельхознадзор также ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой предприятиями «Александрийское», Глубокский молочно-консервный комбинат, Пружанский молочный комбинат и рыбокомбинат «Любань».