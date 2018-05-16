«Нас перевели на четырехдневку, но в пятый день все равно работаем» 2 16.05.2018, 16:13

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Руководство Оршанского льнокомбината считает, что «простой — это не освобождение».

«Людям платят как за четырехдневку, а вот неофициально работают и по пять, и по шесть дней за отгулы, а переработки никто не оплачивает», — написали в редакцию оnliner.by работники Оршанского льнокомбината. Журналисты попытались разобраться в ситуации.

— Все началось с того, что многих перевели на скользящий график в добровольно-принудительном порядке, хотя, к примеру, для работников ИТР предусмотрена пятидневная рабочая неделя, — пишут работники. — Сейчас официально на предприятии у нас четырехдневка, но все равно выходим на работу и в пятый день, а некоторые еще и по шесть дней работают. Бывают рабочие дни и в субботу, и в воскресенье. Нам говорят, мол, ничего страшного, сделаете потом себе выходные, в чем проблема? Приказов нет, двойных оплат тоже за сверхурочные. Зарплата упала. Шесть месяцев премия была 40%, больше 600 рублей ($300) не получали.

На предприятии объясняют ситуацию: четырехдневка вынужденная, нет загрузки отечественным сырьем.

— В связи с невыполнением госзаказа по длинному волокну предприятие вынуждено перейти на четырехдневный режим работы. К сожалению, льнокомбинат не обеспечен отечественным льноволокном. Приходится часть закупать, — рассказал заместитель генерального директора по идеологии и социальным вопросам Сергей Сидин. — Поэтому и было принято решение о переходе на четырехдневку. На четырехдневном графике человек в пятый день выходит и находится на рабочем месте 2/3 рабочего времени. Если это 8 часов, то шесть часов он должен находиться на рабочем месте, а не дома. Простой — это не освобождение от работы. Да, он не выполняет свои прямые обязанности, так как нет загрузки, но на работе быть должен. За это 2/3 заработка он получает. А если его привлекают, то ему ставят рабочий день и он получает полную заработную плату.

Работу в воскресенье заместитель генерального директора объясняет гибким графиком и говорит: все зависит от того, на какой должности работает человек.

— У нас работает цикличное оборудование. Мы не можем останавливаться. Человек, когда приходит на работу, знакомится с такими условиями, его это устраивает, — объясняет Сергей Сидин. — У нас производство, к сожалению, остановить невозможно. Ремонтные службы. Поэтому если люди работают в воскресенье по гибкому графику, то в понедельник или во вторник у вас выходной.

— ИТР работает по выходным? Этого однозначно быть не может. Специалисты, которые работают в заводоуправлении, работают по графику всего предприятия, с простоями, как и положено. Если в ремонтной службе — другое дело, инженеры или электрики, то они работают в то время, когда основное оборудование находится не в рабочем состоянии, в основном в субботу или воскресенье, когда для основных профессий выходной день. Потому что такой график обслуживания оборудования. А как иначе? Если вас сверхурочно привлекают, то, конечно, здесь приказ и соответствующая оплата. А если у вас скользящий график, то выходной может быть и среди недели. Вы не путайте сверхурочную работу и работу просто в ином графике. Если график с понедельника по пятницу — это один график. Скользящий — другой, есть еще двухсменный и трехсменный режимы, есть односменный режим. У всех все по-разному.