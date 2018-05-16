Экономика Польши в первом квартале этого года значительно выросла 16.05.2018, 16:23

Фото: charter97.org/Иван Межуй

На рост ВВП существенно повлияла ситуация в строительной отрасли.

Экономика Польши в первом квартале этого года выросла на 5,1%. Как передает «Радио Польша», такие данные представило Главное статистическое управление. В четвертом квартале прошлого года ВВП в годовом исчислении увеличился на 4,9%. В 2017 году этот показатель вырос на 4,6%.

Мария Езнах из Главного статистического управления Польши указала, что способствовало такому высокому результату в первом квартале этого года.

«В первом квартале 2018 года произошло существенное улучшение ситуации в строительной отрасли. Мы считаем, что положительное влияние строительно-монтажной продукции на рост ВВП может превысить указанный показатель для всего 2017 года на 0,7 процентных пункта», - сказала она.

Полные данные по ВВП Польши в первом квартале будут опубликованы 30 мая.