Норвегия протестует против передачи активов Norge «Газпрому» 1 16.05.2018, 17:21

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Фото: Bloomberg

Европейцам важно иметь стабильного поставщика газа.

Власти Норвегии протестуют против обмена активами между российским концерном "Газпром" и австрийской компанией OMV, в результате которого "Газпром" может получить активы Norge - дочки OMV, добывающей газ в Норвегии.

"Мы сообщили OMV, что не рады этой сделке, так как мы стремимся к диверсификации поставок газа в Европу", - заявил в среду, 16 мая, министр нефти и энергетики Норвегии Терье Сёвикнес, пишет Немецкая волна.

Европейцам важно иметь стабильного поставщика газа, заметил министр, но если "Газпром" начнет работу у берегов Норвегии, то это может вызвать вопросы у некоторых людей. В OMV и "Газпроме" заявления норвежских властей пока не комментируют. Ранее были обнародованы планы завершить обмен активами до конца 2018 года.

Переговоры об обмене принадлежащей "Газпрому" доли в 24,98 процента в проекте разработки участков российского Уренгойского месторождения в Западной Сибири на 38,5 процента компании Norge идут уже несколько лет .Соответствующее соглашение глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель правления австрийского энергоконцерна Райнер Зеле подписали еще в апреле 2016 года.

Тогда же компании расширили сотрудничество, подписав соглашение о научно-техническом партнерстве, которое предполагает более тесное взаимодействие в области исследований и разработок, а также меморандум о взаимопонимании в области культуры. Последний предусматривает проведение музыкального фестиваля в Санкт-Петербурге и Вене.