В сенате США поддержали кандидатуру Джины Хаспел на пост главы ЦРУ 16.05.2018, 17:41

Джина Хаспел

Фото: ЦРУ

Она стала первой женщиной — руководителем ведомства, созданного в 1947 году.

Комитет по разведке сената США проголосовал за кандидатуру Джины Хаспел на пост главы ЦРУ. Копия соответствующего заявления опубликована в Twitter главы комитета Ричарда Бурра.

В документе говорится, что за Хаспел отдали голоса десять членов комитета. Против проголосовали пятеро, сообщает РБК.

Бурр назвал Хаспел достойным кандидатом на пост главы ЦРУ. По его словам, в течение своей 30-летней карьеры она соблюдала моральные, этические и правовые нормы.

7 мая Хаспел, занимавшая должность заместителя главы ЦРУ, была назначена и.о. директора ведомства после того, как прежнего главу Майка Помпео утвердили на должность госсекретаря. Она стала первой женщиной — руководителем ведомства, созданного в 1947 году.

В этот же день СМИ сообщили, что она хотела отказаться от поста, но помощники президента США Дональда Трампа уговорили ее не делать этого.