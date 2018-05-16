В сенате США поддержали кандидатуру Джины Хаспел на пост главы ЦРУ
- 16.05.2018, 17:41
Она стала первой женщиной — руководителем ведомства, созданного в 1947 году.
Комитет по разведке сената США проголосовал за кандидатуру Джины Хаспел на пост главы ЦРУ. Копия соответствующего заявления опубликована в Twitter главы комитета Ричарда Бурра.
В документе говорится, что за Хаспел отдали голоса десять членов комитета. Против проголосовали пятеро, сообщает РБК.
Бурр назвал Хаспел достойным кандидатом на пост главы ЦРУ. По его словам, в течение своей 30-летней карьеры она соблюдала моральные, этические и правовые нормы.
7 мая Хаспел, занимавшая должность заместителя главы ЦРУ, была назначена и.о. директора ведомства после того, как прежнего главу Майка Помпео утвердили на должность госсекретаря. Она стала первой женщиной — руководителем ведомства, созданного в 1947 году.
В этот же день СМИ сообщили, что она хотела отказаться от поста, но помощники президента США Дональда Трампа уговорили ее не делать этого.