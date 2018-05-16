Белорусские хоккеисты вернулись в Минск «в шоке» и «с тяжелыми мыслями» 15 16.05.2018, 17:51

5,877

Фото: Дарья Бурякина / TUT.BY

Сборная Беларуси по хоккею вернулась после провала на ЧМ в Дании.

Сборная Беларуси по хоккею, крайне неудачно выступившая на чемпионате мира в Дании, вернулась домой чартерным рейсом из Копенгагена.

Команда прилетела без исполняющего обязанности главного тренера Сергея Пушкова и его ассистента Михаила Захарова. В конце недели в Копенгагене пройдет очередной конгресс Международной федерации хоккея, пишет tut.by.

Егор Шарангович был одним из самых молодых хоккеистов сборной. Он не согласен с мнением некоторых болельщиков и специалистов, что вылет может пойти команде на пользу.

— Впечатления от чемпионата, конечно, не очень. Выступили плохо. Ни одной победы. Никакого позитива от вылета в первый дивизион я не вижу. Через год нужно возвращаться. Считаю, что нам это по силам. Тем более что даже после ряда неудач многие болельщики нас поддерживали. Большое спасибо им за это!

Егор Шарангович

Несколько иного мнения придерживается вратарь Виталий Трус. По его мнению, провал на этом турнире может помочь белорусскому хоккею в будущем.

— Федерация теперь будет думать, как сделать лучше чемпионат, как привлечь людей к хоккею. Не исключено, что это станет своеобразным толчком в развитии.

Виталий Трус

Капитан Александр Павлович заявил, что возвращается домой в подавленном настроении, а также прокомментировал критику ряда игроков и тренера в адрес получившего необязательное удаление в игре с Австрией Джеффа Платта.

— Мысли тяжелые. Абсолютно пустой. Конечно, жизнь не останавливается, но нужно хорошенько подумать, как возвращаться в элиту.

Александр Павлович

— После матча с Австрией много нелестных слов о себе услышал Джефф Платт.

— На мой взгляд, команда выигрывает и проигрывает вместе. Мы должны быть одним целым.

— Так, а почему тогда столько критики со стороны команды было в адрес Платта?

— Я не знаю.

Нападающий Артем Демков рассказал, что накануне турнира перед сборной не ставили конкретных задач.

— Речь шла о том, чтобы бороться в каждой игре.

— То есть не было цели попасть в плей-офф или избежать вылета?

— Нет, таких конкретных задач не было. Просто играть на победу в каждом матче.

— Как на вас повлияло увольнение Льюиса?

— Был немного в шоке, но времени обдумать этого не было. Нужно привыкать к любому тренеру.

Артем Демков

— Вспомните ночь после игры с Австрией.

— Долго не мог заснуть. Часов до трех смотрел телевизор.

— Как готовились к игре со Словакией?

— Хотели показать, что умеем играть в хоккей. Немного хлопнули дверью, забросив четыре шайбы, но концовка не удалась.

— Были конфликты внутри коллектива?

— Наоборот, атмосфера была нормальной. Мы часто собирались вместе, обсуждали ситуацию, поднимали командный дух.

Александр Китаров при этом заявил, что в команде, где «собраны 20 взрослых мужчин с различными характерами, всегда тяжело», но в целом атмосфера была рабочей.

Александр Китаров

Что касается североамериканских легионеров, то Джефф Платт улетел в Финляндию, а Шарль Лингле прилетел в Минск вместе с командой. Конечно, одним из главных событий для него было увольнение соотечественника Дэйва Льюиса по ходу турнира.

— Был ли я шокирован? Конечно! Не помню ни одного случая, чтобы тренера увольняли прямо по ходу турнира. Но это не мое решение. Федерация посчитала, что команде нужны изменения. Сложно это прокомментировать, ведь я всего лишь игрок. Сергей Пушков, на мой взгляд, хорошо выполнил свою работу.

— Продолжишь карьеру в национальной сборной?

— Без понятия. У меня нет контракта на следующий сезон, нужно заняться поисками команды. К тому же я давно не виделся с семьей. В общем, по сборной пока никакого решения.

— Для тебя большим разочарованием стало поражение в олимпийской квалификации или этот турнир?

— Все-таки квалификация в Минске. Все были подавлены после того турнира. Олимпиада проходит раз в четыре года, а чемпионат мира — каждый сезон.

На ЧМ-2018 Беларусь уступила Швеции (0:5), Франции (2:6), России (0:6), Швейцарии (2:5), Чехии (0:3), Австрии (0:4) и Словакии (4:7). По итогам турнира команда опустилась в первый дивизион, где сыграет впервые с 2004 года.

Беларусь впервые не выиграла на ЧМ ни одного матча, разница шайб «минус 28» — худшая в истории.

Тремя лучшими игроками сборной на чемпионате названы Павел Развадовский, Владимир Денисов и Джефф Платт.