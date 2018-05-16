«Крама», Volski и Dzieciuki выступят на рок-фестивале под Минском 16.05.2018, 18:19

Игорь Ворошкевич

Фото: «Еврорадио»

Фестиваль объединит двенадцать лучших имен современной белорусской рок-музыки.

«Белорусская фестивальная культура развивается, в афише все больше фестивалей с участием популярных зарубежных артистов. Однако обидно, что классные белорусские музыканты зачастую остаются на втором плане. Мы хотим изменить эту ситуацию, не отставая от соседних стран, где давно есть фестивали с упором на свою музыку», – рассказал kyky.org один из организаторов рок-фестиваль «Наш дзень» Владимир Плавинский.

Что за фест

«Наш дзень» будет проводиться в первый раз. Фестиваль объединит двенадцать лучших имен современной белорусской рок-музыки. Volski, Dzieciuki, Akute, B:N:, «Дай дарогу!», Nizkiz, «Крама», The Superbullz, Neuro Dubel, Мутнаевока, Змитер Войтюшкевич, Пётр Клюев выступят под Минском.

Кроме музыки гостей ждут экскурсии, игры для детей и взрослых, увлекательные квесты, фудкорты, ярмарки и другие развлечения.

Где будет проходить

Фестиваль пройдет 30 июня с 12.00 до 22.00 на территории Музея народной архитектуры и быта под Минском. Он находится в деревне Озерцо – это четыре километра от МКАД за авторыноком «Малиновка». Для тех, кто будет добираться на общественном транспорте, от станции метро «Малиновка» пустят фестивальный автобус.

Билеты

Первая партия билетов будет продаваться по цене 20 рублей. Старт продаж – в полдень среды 23 мая.