Чиновнице из Минска могут дать до 7 лет тюрьмы за взятку в $50 5 16.05.2018, 18:28

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На чиновницу из администрации Центрального района завели уголовное дело.

В отношении главного специалиста управления экономики администрации Центрального района возбуждено уголовное дело за взятку. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Прокуратура города Минска по материалам проверки возбудила уголовное дело в отношении М. — главного специалиста управления экономики администрации Центрального района Минска по ч. 1 ст. 430 Уголовного кодекса (Получение взятки)», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре рассказали, что подозреваемая, обладая полномочиями в составе комиссии проверять знания по вопросам охраны труда, получила от заместителя директора столичного унитарного предприятия взятку в размере 50 долларов США за благоприятное решение вопроса о прохождении тремя работниками организации проверки знаний без их фактического контроля. Затем она внесла в протоколы комиссии заведомо ложные сведения.

Ей грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.