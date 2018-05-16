Великобритания пригрозила России санкциями за Керченский мост 2 16.05.2018, 18:35

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Россия продолжает нарушать международное право.

Крым - часть Украины, и его захват Россией является нарушением международного права, а строительство и вчерашнее открытие Керченского моста - еще одно нарушение украинского суверенитета и "очередной пример безрассудного российского поведения", передает liga.net.

Об этом со ссылкой на заявление британского министра по делам Европы Алана Данкана пишет пресс-служба правительства Великобритании.

"Мы продолжаем работать с партнерами, чтобы противодействовать аннексии, в том числе за счет пакета сильных санкций", - говорится в заявлении.

Лондон "снова призвал" Москву освободить всех украинских политзаключенных в России и на захваченной территории Украины, а также обеспечить полный доступ сотрудников международных правозащитных организаций в Крым.

РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

15 мая 2018 года был открыт незаконно построенный мост через Керченский пролив, который связал РФ с временно оккупированным ею Крымом.