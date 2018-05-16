Лига чемпионов: «Юность» и «Неман» узнали соперников 16.05.2018, 18:54

Сегодня состоялась жеребьевка группового этапа хоккейной Лиги чемпионов.

Беларусь в этом турнире представят 2 команды: «Юность» (победитель Континентального кубка) и «Немна» (чемпион Беларуси), передает «Трибуна».

Обе команды посеяны в четвертой корзине.

«Неман» попал в одну группу с командами: «Комета» Брно (Чехия), «Айсберен» (Германия) и «Цуг» (Швейцария).

«Юность» сыграет в одной группе с клубами: «Мюнхен» (Германия), ТПС (Финляндия) и «Мальме Редхокс» (Швеция).

Напомним, групповой этап пройдет с 30 августа по 17 октября. В плей-офф выйдут по 2 лучших клуба из каждой группы.