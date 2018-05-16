Лига чемпионов: «Юность» и «Неман» узнали соперников
- 16.05.2018, 18:54
Сегодня состоялась жеребьевка группового этапа хоккейной Лиги чемпионов.
Беларусь в этом турнире представят 2 команды: «Юность» (победитель Континентального кубка) и «Немна» (чемпион Беларуси), передает «Трибуна».
Обе команды посеяны в четвертой корзине.
«Неман» попал в одну группу с командами: «Комета» Брно (Чехия), «Айсберен» (Германия) и «Цуг» (Швейцария).
Group D #CHLDraw pic.twitter.com/3DmAvoWaM0— Champions Hockey League (@championshockey) 16 мая 2018 г.
«Юность» сыграет в одной группе с клубами: «Мюнхен» (Германия), ТПС (Финляндия) и «Мальме Редхокс» (Швеция).
Group B #CHLDraw pic.twitter.com/FmAHfv4ZmZ— Champions Hockey League (@championshockey) 16 мая 2018 г.
Напомним, групповой этап пройдет с 30 августа по 17 октября. В плей-офф выйдут по 2 лучших клуба из каждой группы.