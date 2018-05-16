Telegram сохранил основную часть аудитории спустя месяц после блокировки 1 16.05.2018, 19:53

Telegram остается доступным пользователям без применения каких-либо дополнительных средств.

По данным аналитической компании SimilarWeb, на 14 мая (последние доступные данные) приложение Telegram было установлено на 20,47% всех устройств, работающих на платформе Android в России. На 16 апреля, когда мессенджер начали блокировать в России, этот показатель составлял 19,9%. Из тех, у кого было установлено приложение, его использовали 31,7% пользователей против 51,59% 16 апреля. Упало и количество совершаемых за день скачиваний приложения: со 102 тыс. загрузок в середине апреля до 40,5 тыс. в середине мая, передает РБК.

SimilarWeb не анализирует показатели для iOS. Но, по данным Deloitte, более 70% основных телефонов пользователей в России на середину 2017 года были именно на Android.

Статистика компании App Annie, анализирующей популярность приложений, также показывает, что на фоне угрозы блокировки с 1 марта по 19 апреля мессенджер стабильно держался в топ-5 самых скачиваемых приложений App Store и Google Play. На середину мая Telegram опустился на 19-е место в App Store и 27-е место в Google Play.

Аудитория популярных Telegram-каналов не снизилась, а наоборот, увеличилась. В частности, с 13 апреля по 16 мая количество подписчиков канала «Сталингулаг» выросло на 18,5%, до 287 тыс. человек. Наиболее существенный рост продемонстрировали два канала — «Давыдов.Индекс» и «Футляр от виолончели». Количество их читателей увеличилось за указанный период соответственно на 22% (до 131,2 тыс.) и 21% (до 180,6 тыс. человек). Аудитория Telegram-канала Mash выросла на 15%, до 326,7 тыс. подписчиков, канала «Незыгарь» — на 13%, до 153,9 тыс. человек. На 9% увеличили количество своих читателей каналы «Караульный» и «Кашин» — до 72,8 тыс. и 23,1 тыс. подписчиков соответственно.

Однако в исследовании сервиса аналитики Telegram-каналов TGStat.ru говорится, что активная аудитория Telegram за месяц после блокировки снизилась на 7 п.п. Сервис проанализировал 2,8 млн подписчиков каналов: в период со 2 по 8 апреля 82% аудитории мессенджера была активной, то есть заходила в сервис хотя бы один раз в течение недели. С 7 по 13 мая этот показатель составлял 75%.

В среднем, по данным TGStat.ru, количество просмотров в каналах в день упало на 15%, с 164,2 млн до 139,8 млн за соответствующие периоды. Дневное количество постов в Telegram-каналах снизилось на 2% (с 19 апреля по 14 мая), что исследователи связывают с сезонностью. «Количество выпускаемых постов практически не изменилось, количество каналов, переставших обновляться, укладывается в майскую погрешность, количество новых каналов стабильное в течение последних двух месяцев, хотя и увеличивалось из-за хайпа в дни начала блокировки», — говорится в исследовании.

По данным компании Combot, занимающейся Telegram-маркетингом, рекламная активность в каналах не снизилась. «В самом начале истории с блокировкой Telegram ряд крупных клиентов остановили размещения, но быстро пересмотрели свое решение», — приводится слова коммерческого директора Combot Елизаветы Апрельской в сообщении TGStat.ru.

Неудачная блокировка

«Волна хайпа относительно прошла, все те, кто хотел скачать Telegram, сделали это, — рассуждает руководитель отдела контента и аналитики Combot Антон Проценко. — Роскомнадзору удалось создать впечатление у некоторой части интернет-аудитории, что Telegram теперь вне закона и устанавливать его бессмысленно. Правда, это не мешает мессенджеру оставаться четвертым в категории социальных приложений на обеих операционных системах».

По его словам, зафиксированное TGStat.ru изменение активной аудитории в 7 п.п. показывает естественный отток аудитории. «То есть активные пользователи, те, которые подписываются на каналы (и те, которых можно охватить рекламными кампаниями), не пострадали», — говорит Проценко.

Эксперты считают, что мессенджеру удалось сохранить большую часть пользователей за счет инструментов обхода блокировок, в частности прокси-серверов. «Это не просто очевидное ощущение — мы вместе с TGStat.ru замеряли охват постов с инструкциями по обходу блокировки, счет записей идет на тысячи. Более того, сами создатели прокси-ботов пишут о высокой распространенности своих решений: только наш @socks5_bot обеспечивает обход блокировки уже более чем миллиону россиян», — рассказал Проценко.

Вторая причина — неспособность Роскомнадзора до конца заблокировать Telegram: «Без прокси соединение может иногда временно пропадать, но благодаря усилиям команды Telegram заблокированные IP-адреса практически мгновенно заменяются на рабочие», — заметил он.

Несмотря на блокировку, Telegram остается доступным пользователям без применения каких-либо дополнительных средств. Это произошло благодаря тому, что после блокировки IP-адресов мессенджера он получил новые пулы адресов в облачных сервисах Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure и др. Когда и они оказывались заблокированными, Telegram обращался за адресами в новые облачные сервисы и продолжает делать это до сих пор. В итоге Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса целыми пулами. Из-за этого пострадал ряд добропорядочных ресурсов, которые также использовали IP-адреса из облачных сервисов. В частности, о проблемах с доступом сообщали Viber и онлайн-школа SkyEng.

При этом главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян указал, что реальную картину о состоянии аудитории Telegram можно будет увидеть лишь через несколько месяцев. «Судить о последствиях блокировки Telegram пока рано. Падение просмотров в 2% может быть связано с сезонностью — майскими праздниками», — сказал он.