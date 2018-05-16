Фотофакт: В Минске продают голландскую малину за $130 11 16.05.2018, 20:03

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Фото: pixabay.com

Почему в Амстердаме она стоит $21?

Беларусь — страна богатых и знаменитых. Иначе как объяснить, что в минских гипермаркетах килограмм малины стоит $130? Фото, на котором красуется цена в 259 рублей 92 копейки, облетело соцсети, пишет euroradio.fm.

Фото сделано в одном из гипермаркетов Минска. Фото: группа "ЧС Минска" во "ВКонтакте".

Судя по этикетке, малина поставлена в Беларусь из Нидерландов. Вы очень удивитесь, но в Амстердаме килограмм малины стоит… $21! Ну, то ж “загнивающая Европа”, откуда у них деньги на свежие ягоды? Прямо аж радостно стало за белорусов, которые могут себе позволить заплатить за малину в пять раз больше, чем голландцы!

Правда, “белорусские” ягоды упакованы по-другому — в красивую блестящую коробочку из фольги.

Малина из Амстердама. 140 грамм стоят 2,49 евро, 1 кг — 17,8 евро, или $21. Фото Еврорадио.

Судя по этикетке амстердамской малины, она прибыла в Голландию из Португалии. Продолжим наше исследование! В Лиссабоне килограмм ягод (правда, в другой фасовке — по 125 грамм) стоит 19,92 евро ($23,5). Это чуть дороже, чем в Амстердаме, но всё равно нереально дешевле, чем в Беларуси.

Малина из Лиссабона. 125 грамм стоят 2,49 евро, 1 кг — 19,92 евро, или $23,5. Фото Еврорадио.

Откуда такая разница в цене малины между странами центральной и западной Европы с одной стороны и Беларусью с другой?

“Магазин, наверное, даёт какую-то наценку. Вероятно, юридическое лицо, которому я продаю, тоже даёт свою наценку, — объясняет индивидуальный предприниматель, который привёз ягоды в Беларусь. — Нужно понимать, что это такая лестница. Я продаю малину по цене от 85 до 116 рублей. А кто на сколько увеличивает, это вопрос каждой организации”.

На самом деле, эта малина не голландская, а перуанская, а в Бенилюксе её только фасуют. По словам предпринимателя, в Голландии он закупает малину в среднем за 67-91 рубль ($33-$46, в зависимости от партии), то есть его наценка — в районе 20-25 рублей. Это немало, но Александр, так зовут поставщика, объясняет её дороговизной логистики.

“Вообще, производитель находится в Перу. Ещё мы закупаем малину в Йемене. В каком-то объёме на самолёте она летит в Голландию. Всё это формируется, расфасовывается. У голландцев покупают уже напрямую, довозят сюда, делают документы. Самолётами доставляют. Почему, понимаете? Срок годности хранения ягод очень маленький.

Поставщики накидывают, потому что идёт большой процент брака. Если ягоду хранить неправильно хотя бы четыре часа, то всё.

Есть строгие условия хранения, например, до 8 градусов при определённой влажности. И так с каждой ягодой”.

Иначе говоря, белорусы, которые всё-таки решат выложить за малину $130, платят не только за свою покупку, но и за те ягоды, которые останутся на прилавке и так и не будут куплены.

“Что касается наценок, это старая традиция нашего частного бизнеса, который привык работать с такой рентабельностью. Меня всегда это удивляло. Сколько от бизнесменов ни слышишь, почему так дорого, они все говорят почти одну и ту же фразу: "Мы же должны закладывать риски", — разводит руками независимый аналитик Сергей Чалый. — Подразумевается, что они учитывают какие-то форс-мажоры. Но самое интересное, что эта фраза должна означать, что, когда на рынке случается что-то нехорошее, бизнес уже должен быть к этому готов. То есть эта высокая норма прибыли, которая была, должна была каким-то образом откладываться и служить подушкой безопасности. Оказывается, что ничего этого не случается. Когда случается кризис, то они оказываются в таком же уязвимом состоянии, как и все остальные. То есть фраза эта не имеет смысла. Значит, что просто очень деньги нужны”.

Кстати, в гипермаркете Еврорадио отказались прокомментировать, насколько активно покупается малина по предложенной цене.

И ещё одна деталь. В Варшаве португальская малина, такая же, как лежит на полках в Амстердаме, стоит 12 злотых за 125 грамм, то есть в районе $26 за один кг.

Как всё-таки дорого быть белорусом.