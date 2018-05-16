«Неважно, кто за рулем: все баллы за нарушение пойдут автовладельцу» 6 16.05.2018, 20:18

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Фото: adt.by

Предлагаемая МВД система штрафных баллов значительно увеличит объем бумажной работы у сотрудников ГАИ.

Министерство внутренних дел предлагает за нарушения правил дорожного движения начислять штрафные баллы. И тех, кто в течение года наберет 15 таких баллов за, например, зафиксированные видеокамерами превышения скорости, на шесть месяцев превратят в пешеходов — лишат водительских прав. Независимо от того, кто был на тот момент за рулем, говорит euroradio.fm автомобильный эксперт, главный редактор автомобильного портала ABW.by Алексей Хвощинский.

"Люди будут чаще задумываться о том, чтобы штраф переписать на реального нарушителя — человека, который был за рулем. Для этого будут обращаться в ГАИ, оформлять документы будут, бумаги писать соответствующие, и документооборот станет еще большим, чем сейчас. Отделы практики ГАИ будут завалены бумажной работой еще больше. У них и сейчас работы столько, что не всегда успевают к ответственности привлечь. У нас срок привлечения к ответственности — два месяца, и не всегда успевают оформить бумаги. А если примут эту балльную систему, то не успевать будут еще больше. Потому что вряд ли специально для этого будут набирать дополнительный персонал и расширять кадры", — говорит Хвощинский.

"Перепрограммировать" камеры видеофиксации таким образом, чтобы они фотографировали не номер автомобиля, а лицо водителя, и определяли истинного нарушителя, не получится, говорит Хвощинский. И поэтому предлагает вообще убрать из системы начисления штрафных баллов нарушения, зафиксированные камерами. Тем более что, по мнению эксперта, больше всего это предложение МВД ударит не по обычным автолюбителям, а по профессионалам — таксистам и дальнобойщикам.

Помимо штрафной балльной системы разработчики законопроекта предлагают разделить автолюбителей на тех, кто ездит на машине с механической коробкой передач, и тех, кто с автоматической. Сторонникам "автомата" предлагают ставить соответствующую отметку в права, которая не позволяет ездить на "механике" без пересдачи экзаменов в ГАИ. Также предлагается "легализовать" квадроциклы — чтобы ими управлять, нужно будет учиться, сдавать экзамены и получать водительские права.

В настоящее время разработанный МВД законопроект проходит процедуру общественного обсуждения. Что из замечаний автолюбителей в результате будет учтено, в каком виде документ попадет в “палату представителей”, пока говорить трудно, говорит Алексей Хвощинский.