Найденный мертвым единоросс оказался банкротом по иску ВТБ из-за ипотеки 3 16.05.2018, 20:30

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Юрий Котлер

Член экспертного совета «Единой России» задолжал около 50 миллионов российских рублей.

Член экспертного совета «Единой России» Юрий Котлер незадолго до смерти был признан банкротом по решению Арбитражного суда Москвы. Он задолжал около 50 млн руб. банку ВТБ, в котором до 2015 года работал старшим вице-президентом, следует из материалов суда.

На кредит, полученный от ВТБ, Котлер приобрел в ипотеку квартиру по адресу Брюсов переулок д.2/14, стр.4, стоимостью более 80 млн руб. Задолженность Котлера перед банком на момент признания банкротом составляла 48 млн 782 тыс. руб., более 1,6 млн руб. составляла сумма пени из-за просрочки платежей, передает РБК.

Суд пришел к выводу, что общая стоимость имущества Котлера оказалась меньше объема требований кредиторов.

«Исследовав представленные доказательства, суд установил, что Котлер Ю.Ю. прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять денежные обязательства, срок исполнения которых наступил, поскольку имеется вступивший в законную силу судебный акт о взыскании с Котлер Ю.Ю.денежных средств, которое до настоящего времени не исполнено, что подтверждает факт неплатежеспособности гражданина. Указанные обстоятельства, по мнению суда, свидетельствуют о возможности применения к Котлеру Ю.Ю. процедур банкротства», — говорится в решении суда.

На судебное заседание, на котором он был признан банкротом, Котлер не явился.

Юрий Котлер был найден мертвым в Москве 16 мая. Основной версией смерти следователи называют самоубийство. На протяжении пяти лет Котлер возглавлял кадровый проект партии «Единая Россия» и входил в генсовет партии, который покинул в 2016 году.