Яромир Ягр проведет 31-й профессиональный сезон в карьере 3 16.05.2018, 20:46

Яромир Ягр

46-летний чешский хоккеист не собирается завершать кареру.

46-летний Яромир Ягр заявил, что намерен провести еще один сезон в чешском клубе «Кладно». Он станет для форварда 31-м в профессиональной карьере, передает tut.by.

На взрослом уровне он дебютировал за «Кладно» еще во времена Чехословакии в сезоне-1988/89.

— Я снова буду в раздевалке в качестве игрока, — сказал Ягр в интервью, опубликованном на сайте команды в понедельник.

Ягр является владельцем «Кладно». Клуб играет во втором дивизионе чешского хоккея. Ягр вернулся в эту команду после того, как «Калгари Флэймз» выставил его на драфт отказов 29 января этого года, но не сумел доиграть нынешний сезон до конца из-за травмы.

Как отмечает официальный сайт НХЛ, в 22 матчах минувшего чемпионата в составе «Калгари» Ягр заработал 7 (1+6) очков.

В НХЛ 1 июля он получит статус неограниченно свободного агента. Хоккеист занимает второе место по результативности в истории лиги, набрав 1921 очко. Впереди него только Уэйн Гретцки (2857).

Ягр — третий в НХЛ по заброшенным шайбам (766) после Гретцки (894) и Горди Хоу (801), а также по количеству сыгранных матчей (1733) вслед за Хоу (1767) и Марком Мессье (1756).

В нынешнем сезоне Ягра беспокоила травма колена. Из-за нее Ягра перевели в список травмированных во «Флэймз», и он пропустил несколько матчей в составе «Кладно», команды из его родного города. Хоккеист стал владельцем контрольного пакета акций этого клуба в 2011 году.

— Прежде всего я хочу полностью восстановиться, а дальше будет видно, — говорил Ягр в апреле. — Пока я не хочу завершать карьеру. Я всегда могу играть здесь. Но мне надо выздороветь, а потом понять, как долго я могу играть.

В интервью газете New York Times Ягр не исключил, что может вернуться в НХЛ.

Хоккеиста включили в список 100 величайших игроков этой лиги. На его счету 1155 голевых передач, и он расположился на четвертой строке по этому показателю. Ему не хватило 15 точных пасов, чтобы войти в тройку лучших ассистентов лиги, которую замыкает Рэй Бурк, а возглавляет Гретцки с 1963 результативными передачами.

Ягр является лидером НХЛ по победным голам — 135.

Нападающий завоевал Кубок Стэнли в 1991 и 1992 годах в составе «Питтсбург Пингвинз». Он был выбран этим клубом под пятым номером на драфте 1990 года. В 1999 году форварда наградили призом Харта (самый ценный игрок сезона), пять раз ему вручали приз Арта Росса (лучшему бомбардиру НХЛ — 1995, 1998−2001). В 2016 году он получил приз Мастертона за приверженность хоккею.

Ягр появился в «Питтсбурге» в сезоне 1990−91 годов после того, как сыграл два сезона за «Кладно». В НХЛ он также выступал за «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия Флайерз», «Бостон Брюинз», «Даллас Старз», «Нью-Джерси Девилз» и «Флорида Пэнтерз». Форвард также играл в КХЛ за омский «Авангард».