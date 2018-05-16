Троих минчан подозревают в крупном мошенничестве с квартирами 16.05.2018, 21:05

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Мужчины искали должников по коммуналке и разменивали их квартиры в ущерб хозяевам.

В отношении трех жителей столицы расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, мужчины искали должников по коммуналке и разменивали их квартиры в ущерб хозяевам. Подробности сообщает Следственный комитет.

Дело возбуждено по материалам Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. По последним данным, пострадали пять граждан.

Сообщается, что в 2016—2017 годах фигуранты подыскивали собственников двух- или трехкомнатных квартир, у которых имелась задолженность по коммуналке. Им предлагали разменять квартиры на меньшие по площади объекты недвижимости в Минске или области.

«Мотивирующим фактором к совершению сделок выступали деньги, которые предполагалось получить в виде разницы в стоимости квартир», — рассказали в Следственном комитете.

Людей приводили в агентства, где оформлялась продажа квартир добросовестным покупателям. А бывшие хозяева оставались без денег и обещанного взамен жилья.

«В ряде случаев потерпевшим предоставили малопригодные для проживания строения без удобств и доплаты в сельских населенных пунктах либо комнаты в квартире с другими лицами», — уточнили следователи.

Получена информация о возможной причастности задержанных к аналогичным случаям. Идет расследование дела по ч.4 ст. 209 УК (Мошенничество в особо крупном размере). Фигурантам грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.