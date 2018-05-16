Завтра «палатка» рассмотрит декрет №1 6 16.05.2018, 22:19

17 мая состоится формальное одобрение «депутатами» декрета «о тунеядцах».

На заседании 17 мая «депутаты» «палаты представителей» рассмотрят декрет Александра Лукашенко №1 «О содействии занятости населения», передает «Еврорадио».

Этим декретом вносятся изменения в печально известный декрет №3 от 2 апреля 2015 года «О предупреждении социального тунеядства», появление которого привело к многочисленным акциям протеста весной 2017 года.

Уже известно, что декрет №1, ещё не одобренный «депутатами» «парламента», начнет действовать с 1 января 2019 года. По его словам, сбор с «незадействованных в экономике» белорусов, которые не принимают участия в «финансировании госрасходов», отменён, но платить им всё же придётся. Например, «тунеядцы» должны на 100% оплачивать отопление.

Помимо декрета №1, 17 мая «депутаты» рассмотрят в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы по вопросу правового регулирования жилищных отношений».