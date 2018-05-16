Что изменит «гауляйтер» Донбасса Виталий Портников, espreso.tv

16.05.2018, 22:29

Виталий Портников

Сурков еще не ушел в отставку, а в медиа уже обсуждают кандидатуру его возможного преемника.

И показательно, что первая фамилия, которая появилась в списке претендентов - Михаил Бабич, представитель президента России в Приволжском федеральном округе.

В своё время именно Бабич рассматривался Кремлем в качестве возможного преемника Михаила Зурабова на посту посла России в Украине. Это назначение должно было означать очень простую вещь. Из центра политического влияния в Украине, сложных игр и комбинаций, которые больше не интересовали Путина, посольство должно было превратиться в военную организацию.

Киев тогда с назначением Бабича не согласился и российский "силовик" остался на своей прежней должности. Но если он сейчас появится на Донбассе, это будет означать превращение "народных республик" в военные организации в чистом виде. Кремлю уже больше не будет интересен "народ Донбасса" и перевыборы с американцами - какой из Бабича переговорщик! А вот надсмотрщик - отличный. Тем более за боевиками. Бабич будет следить, чтобы много не воровали, диверсии проводили по согласованию с Кремлём, без самодеятельности. И были готовы выполнить любой приказ российских хозяев. Политика, в которую так любил играть на Донбассе Сурков, окончательно уступит место позиционной войне.

Другой будет ситуация в случае назначения ответственным за Донбасс вице-премьера Дмитрия Козака. В этом случае нужно будет понимать, что главной целью куратора станет минимизация расходов на Донбасс. Путина не будет в ситуации с Козаком интересовать война. Он будет требовать удержания оккупированной территории с наименьшими затратами. Но при этом Козак, в отличие от Бабича, сможет имитировать переговорную активность и регулярно встречаться с тем же Волкером.

Толку от этого будет не очень много. Не только потому, что в России нет самостоятельных переговорщиков и все вопросы решают Путин с окружением. А еще и потому, что сам Козак решительно не способен понять, чем отличаются бывшие союзные республики. Его провал на приднестровском направлении - неплохая тому иллюстрация. Козак был уверен, что заставит согласиться с решением Москвы и власти Молдовы, и марионеток в Тирасполе. А в результате провалил задание. И я не думаю, что с руководством Украины он способен действовать иначе, чем с руководством Молдовы.

Но самое главное, конечно, это не то, каким будет характер оккупации. А то, что оккупация оккупацией останется - какого бы гауляйтера Путин не избрал для Донбасса.

Виталий Портников, espreso.tv