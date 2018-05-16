Олег Волчек: Новый «тунеядский» декрет может вызвать в Беларуси протесты 3 16.05.2018, 22:54

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В Беларуси заработали комиссии по «тунеядцам».

Теперь без налога, но с полной оплатой субсидированных услуг. Безработные белорусы еще не ощутили на себе действие Декрета №1, однако местные власти уже делают первые шаги в этом направлении. А именно – формируют комиссии при райисполкоме. Чего безработным ждать от чиновников?

Первыми шаг навстречу новому декрету сделали Пружанский и Каменецкий районы страны. Именно там при местном райисполкоме уже сформировали комиссии по содействию занятости безработным. В то же время рассмотрение постановления правителя Беларуси на заседании «палаты представителей» состоится только завтра, передает «Белсат».

«Надо кому-то побежать впереди этого паровоза, чтобы какой-то регион отметил, что мы уже создали эти комиссии. А вот думали ли они, что эти комиссии будут делать? С одной стороны это может быть хорошо, но вы должны определиться, что у вас на самом деле происходит в регионе», – считает председатель Белорусского профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

Формировать списки незанятых в экономике людей, а также определять, кому платить за газ и теплую воду по полным тарифам, а кто – в трудной жизненной ситуации, будут представители государственного сектора: местные «депутаты», медики, члены «Белой Руси», представители ЖКХ и Федерации профсоюзов Беларуси. При этом оспорить решение комиссии якобы будет не возможно.

«Эта комиссия фактически берет на себя полномочия суда. Я сказал бы – суда против тунеядцев. Права, обязанности, обжалование решений комиссии. Мало того, эта комиссия имеет полномочия запросить любую информацию, даже о личной жизни, в любом органе, в любой структуре», – рассказывает правозащитник Олег Волчек.

Однако не только судьи, но и так сказать – воспитатели. В обязанностях членов комиссии – «ориентировать» граждан на легальную деятельность. То есть тех, кто не может найти работу по специальности, будут мотивировать пройти курсы переподготовки или открыть свой бизнес, чтобы платить налоги. Возьмутся и за людей, ведущих асоциальный образ жизни. Решением комиссии их будут направлять ЛТП.

«Как может комиссия изучить состояние человека, его финансовое, душевное, обстоятельства семейные? Это можно в ходе предварительного следствия, когда я работал следователем, мы проверяли, изучали. Но здесь, при таких больших пачках дел. Скорее всего будут большие пачки. Мы знаем – регионы фактически вымерли. Без работы я имею в виду», – говорит Волчек.

Крупные протесты граждан в прошлом году вызвал Декрет №3, обязав безработных платить налог. По словам правозащитника Олега Волчека, новая ему замена также может вызвать возмущение людей. Ведь в случае, если рабочих мест больше не становится, а члены комиссий имеют право контролировать граждан и подталкивать к работе через оплату субсидированных государством услуг, – нарушает конституционные права и вызывает напряжение в обществе.