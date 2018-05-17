Трамп поручил подготовить санкции против РФ из-за нарушения договора о ракетах 17.05.2018, 7:32

Фото: reuters

Доклад с именами попавших под санкции руководителей России передадут в Конгресс.

Президент США Дональд Трамп поручил подготовить план по введению санкций против России за нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом 16 мая сообщила пресс-служба Белого дома.

Госсекретарь Майк Помпео в координации с министром финансов Стивеном Мнучином, министром обороны Джеймсом Мэттисом, министром торговли Уилбуром Россом и директором Национальной разведки Дэном Коутсом должны исполнить требования, которые содержатся в разделе 1244(c)(1)-(4) закона о военном бюджете на 2018 год.

Согласно нему, ограничительные меры могут ввести против лиц, ответственных за отдачу приказов по неисполнению договора РСМД или содействовавших этому процессу, а также против высокопоставленных членов правительства РФ. Список российских чиновников и военных представят в докладе.

Документ, который позже внесут в Конгресс, должен был составить президент США, но он решил делегировать свои полномочия министрам.

Бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года президентом США Рональдом Рейганом и главой СССР Михаилом Горбачевым. Он запрещает обеим сторонам развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с ядерными или обычными боеголовками радиусом действия от 500 до 5500 километров.

В конце июня 2017 года ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили с предложением о выходе США из Договора о ликвидации РСМД из-за того, что его не соблюдает Россия. В ответ на это в РФ заявили, что примут ответные меры, поскольку выход США из соглашения повлечет за собой наращивание вооружений и новое размещение ракет в Европе.

В ноябре министр Мэттис сообщил о наличии доказательств того, что РФ нарушала договор "в течение нескольких лет".

В декабре заместитель американского госсекретаря Томас Шеннон отметил, что США изучают возможность создания системы ракет средней дальности наземного базирования для защиты себя и союзников.

В марте 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил о разработке и испытаниях новейших ракетных вооружений. В Госдепе сочли это очередным подтверждением того, что Кремль нарушает договор РСМД.