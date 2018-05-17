«Атлетико» выиграл у «Марселя» и стал победителем Лиги Европы 17.05.2018, 7:35

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Испанский клуб одержал уверенную победу над французами — 3:0.

В финальной игре «Атлетико» разбил «Марсель» и в третий раз стал победителем Лиги Европы, сообщает tut.by.

Начало матча прошло в равной борьбе, но все изменилось на 21-й минуте, когда обрезкой Андре-Франка Замбо воспользовался форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, реализовавший выход один на один со Стивом Манданда.

Все тот же Гризманн сделал серьезную заявку на итоговую победу «Атлетико, отличившись в начале второго тайма — 2:0.

После этого «Марсель», лишившийся по ходу матча из-за травмы Димитри Пайета, пошел вперед и создал несколько голевых моментов, но отлично действовал в воротах Ян Облак. А один раз на выручку «Атлетико» пришла штанга.

Все вопросы относительно победителя турнира на 89-й минуте снял Габи. Ветеран мадридцев точно пробил в дальний угол и сделал счет крупным — 3:0.

«Марсель»: Манданда, Сарр, Рами, Амави, Пайет (Лопес, 32), Луис Густаво, Окампос (Н`Жи, 55), Замбо-Ангисса, Товен, Сансон, Жермен (Митроглу, 74).

«Атлетико»: Облак, Хименес, Люка Эрнандес, Врсалько (Хуанфран, 46), Годин, Коке, Габи, Сауль, Корреа (Парти, 88), Диего Коста, Гризманн (Торрес, 90).

Это третья победа «Атлетико» в Лиге Европы. Ранее клуб из Мадрида выигрывал этот трофей в 2010 и 2012 годах.