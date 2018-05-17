Жители Бреста: Остановим незаконное строительство вместе! 17.05.2018, 8:06

Лидеры народных акций против аккумуляторного завода обратились к гражданам Беларуси.

Уже более четырех месяцев продолжается борьба жителей Бреста и Брестской области против строительства завода по производству аккумуляторов.

Лидеры народных протестов обратились к гражданам Беларуси, сообщает «Радыё Рацыя».

«Запуск этого предприятия грозит экологической катастрофой всему нашему региону. Остановить строительство, которое идет с грубейшими нарушениями закона можно. Для этого нужна наша солидарность и решительные действия всех, кому небезразличны экологическая ситуация в стране и будущее наших детей», - говорят авторы обращения.

Противники строительства вредного производства призывают всех неравнодушных:

«Присоединяйтесь к инициативной группе «Нет заводу АКБ» в Бресте и принимайте участие в митингах, пикетах, флэш-мобах и перформансах, цель которых - заставить власти пересмотреть свое решение о строительстве завода;

Собирайте информацию об экологической ситуации в тех районах Беларуси, которые уже пострадали от «деятельности» предприятий по производству аккумуляторных батарей или превратились в многолетние могильники свинцовых отходов под открытым небом;

Помогите максимально широко распространить информацию о протестах против строительства аккумуляторного завода и последствиях его возможного запуска, а также - о сборе средств и ближайших акциях.

Делитесь своими идеями и предложениями - каждая из них будет услышана.

Связывайтесь с координаторами инициативной группы «Нет заводу АКБ» в городе Бресте и присоединяйтесь к нам».