Жители Бреста: Остановим незаконное строительство вместе!
- 17.05.2018, 8:06
Лидеры народных акций против аккумуляторного завода обратились к гражданам Беларуси.
Уже более четырех месяцев продолжается борьба жителей Бреста и Брестской области против строительства завода по производству аккумуляторов.
Лидеры народных протестов обратились к гражданам Беларуси, сообщает «Радыё Рацыя».
«Запуск этого предприятия грозит экологической катастрофой всему нашему региону. Остановить строительство, которое идет с грубейшими нарушениями закона можно. Для этого нужна наша солидарность и решительные действия всех, кому небезразличны экологическая ситуация в стране и будущее наших детей», - говорят авторы обращения.
Противники строительства вредного производства призывают всех неравнодушных:
«Присоединяйтесь к инициативной группе «Нет заводу АКБ» в Бресте и принимайте участие в митингах, пикетах, флэш-мобах и перформансах, цель которых - заставить власти пересмотреть свое решение о строительстве завода;
Собирайте информацию об экологической ситуации в тех районах Беларуси, которые уже пострадали от «деятельности» предприятий по производству аккумуляторных батарей или превратились в многолетние могильники свинцовых отходов под открытым небом;
Помогите максимально широко распространить информацию о протестах против строительства аккумуляторного завода и последствиях его возможного запуска, а также - о сборе средств и ближайших акциях.
Делитесь своими идеями и предложениями - каждая из них будет услышана.
Связывайтесь с координаторами инициативной группы «Нет заводу АКБ» в городе Бресте и присоединяйтесь к нам».