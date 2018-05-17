Диктатор не играет в хоккей 1 17.05.2018, 8:20

ЧМ в Дании стал откровением и Рубиконом.

Самое серьезное политическое поражение за последние годы Беларусь потерпела не в Брюсселе и даже не в Москве на очередных нефтегазовых переговорах, а на минувшей неделе в Копенгагене. Вылет сборной Беларуси по хоккею из высшего дивизиона - это пятно, от которого стране, искренне позиционирующей (позиционировавшей?) себя хоккейной, не отмыться, даже если финал Рождественского турнира на призы Лукашенко официально сделать национальным праздником, пишет «Белгазета».

Поскольку история движется по спирали, отчасти символично, что палачом белорусов стали австрийцы (нынешние 0:4 от Австрии - одна из самых позорных страниц в истории белхоккея), которых лет пять назад, мы, имеющие целую команду в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и неподкрепленные планы на пьедестал чемпионата мира, даже за соперников не считали.

Во время последнего раздела Речи Посполитой Австрийское королевство отжало у нас западную часть Брестского воеводства, теперь Австрия нанесла не менее жесткий геополитический удар: отобрать у белорусских властей мысль, что в хоккее Беларусь - не элита, а что-то наподобие также покинувшей элиту мирового хоккея Южной Кореи… Лучше бы австрийцы вновь претендовали на часть нашей территории. Ее, территорию, хоть смогут отстоять институты международного права, обреченному белорусскому хоккею не помогли ни сотни миллионов долларов, выброшенных за 10 лет участия минского «Динамо» в КХЛ, ни принудительно взявшийся за клюшку в качестве председателя хоккейной федерации потомственный аграрий Семен Шапиро, ни даже сам Лукашенко, давно превративший спортивные совещания в посиделки имеющих скрытое влечение к мазохизму чиновников и любителей хлестких идиоматических выражений - дальше слов на подобных мероприятиях дело ни разу не заходило. Впрочем, это проблема не только спорта.

КРИТЕРИИ ОТБОРА

В белорусский хоккей вкладываются такие средства, что дай эти деньги той же Австрии, она через пару лет действительно претендовала бы на медали ЧМ - не по заявительному принципу, как это принято делать в Беларуси устами, как правило, наставников канадского происхождения, а выходила бы и сражалась. Конечно, можно назвать белорусский хоккей с его переизбыточным финансированием жертвой цепи несчастных случайностей (не того тренера выбрали, не тому легионеру дали белорусский паспорт и т.д.), но фиаско в Копенгагене подтвердило обратную мысль - приведшее к пожару короткое замыкание произошло из-за системных ошибок руководства. Причем речь идет не о руководителях федерации и спортивной отрасли в целом, которых скоро, возможно, будут менять чаще, чем главных тренеров в футбольном минском «Динамо». А о человеке, который их достает из экзотических для спорта мест - из МЧС, Госпогранкомитета, сельского хозяйства и даже из службы собственной безопасности.

Началось все с удачного опыта назначения главой федерации силовика Владимира Наумова, при котором Беларусь и в полуфинале Олимпиады засветилась (Наумов, правда, тогда только встал на должность председателя).

Со временем критерии отбора становились все более мягкими - каждому новому руководителю достаточно было проявлять верность действующей власти и желательно чего-то добиться в любой из областей: от удачного сбора урожая до побед в пожарно-прикладном спорте. А авторитет в спорте был необязателен - скорее, наоборот, нежелателен, ведь разбирающимся человеком сложнее управлять.

Его, естественно, можно в любой момент убрать, но ведь болельщик - не дурак, и в заочном противостоянии он скорее поверит тому, кто хоккей досконально знает, а не тому, кто одновременно управляет государством, расписывает гонки биатлонистам и раскрывает уголовные дела. Не исключено, что именно по этой причине Лукашенко не решается снабдить неприкасаемыми полномочиями даже любимчика Михаила Захарова, верность и преданность которого измеряется гектарами скошенной травы на участке в Дроздах. Поэтому умение пользоваться административным ресурсом и при этом отсутствие собственных убеждений и знаний в ставшей профильной отрасли - это то, чего нынче вполне достаточно, чтобы руководить белорусским хоккеем. Компетентность? Нет, не слышали. Все становится понятно, когда перечитываешь слова Шапиро, сказанные за несколько недель до датской катастрофы: «Мы находимся на высоком уровне. Деньги, потраченные на хоккей, бесследно не исчезли. Беларусь входит в десятку лидеров хоккея».

СИЛА ОБМАНА

Нежелание руководителя федерации брать на себя полную ответственность и «поиск оптимальных условий» привели к тому, что в белхоккее созданы все условия для появления штрейкбрехеров: от легионеров сомнительного качества, чьи агенты умели обаять часто меняющуюся селекционную службу минского «Динамо», до главных тренеров национальной сборной - финна Карри Хейккиля и расторгнувшего контракт с белорусами во время датского ЧМ канадца Дэйва Льюиса.

Хотя Льюис 3 года назад начал очень бодро: сборная дошла до четвертьфинала, в группе уверенно разобравшись со сборной США. Но затем выяснилось, что бока у той команды были надуты воздухом, словно у кобылы, которую дед Щукарь у цыган покупал. Пролет мимо домашней олимпийской квалификации, позорнейший проигрыш венграм 2 года назад в Питере - до этого сборная Венгрии на ЧМ не побеждала с 1939г. Оснований для тренерской отставки было предостаточно, но канадец карт-бланш словно в лотерею выиграл: Дейв Льюис так же ловко и быстро повел команду по ложному пути, как Льюис Кэрролл Алису по Зазеркалью. В качестве своего «секретного ингредиента» он выдавал некую систему, которую никто из белорусских специалистов так и не мог понять. А когда Льюис после болезненного поражения от Франции (2:6) произнес фразу, что «когда защитник в одиночку не может совладать с одним форвардом, система и не может работать», вопрос о том, есть ли вообще эта система, стал, как никогда, актуальным. Болельщики стали изощряться, придумывая ситуации, в которых система еще может не работать: когда вратарь не справился с броском; когда нападающий не выиграл вбрасывание; когда рекламная пауза затянулась и т.д.

Именно после того поражения от французов Шапиро неожиданно покинул расположение сборной и улетел в Минск. Через 2 дня Льюис и сборная расстались по обоюдному согласию, а помощник канадца Сергей Пушков получил в плечи приставку «исполняющий обязанности». Совпадение? Не думаем, с учетом того, что ни одно важное хоккейное решение не принимается без участия Александра Лукашенко. А Шапиро в Минск возвращался явно не на парад в честь Дня Победы.

ПРИ СВОИХ

Теперь остается ждать реакции Лукашенко. Но ничего не изменится: в «Динамо» вновь польются миллионы; иностранные прохиндеи выдержат дежурную паузу, чтобы вновь предлагать свои услуги председателю, который в кормовых культурах разбирается лучше, чем в гибридных пробросах; пара-тройка иностранцев получат белорусские паспорта, а через пару лет забудут, где находится Беларусь.

Но это неважно: от белорусской сборной, собственно, как и от «Динамо» в КХЛ, уже никто ничего не ждет. Главное, чтобы с лукашенковским Рождественским турниром все было в порядке.