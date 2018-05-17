Украина выигрывает информационную войну 2 17.05.2018, 8:59

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Украинскому государству удалось выстроить систему информационной безопасности по отношению к РФ.

В информационной войне Украина не проигрывает. Такое мнение руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров выразил 16 мая в ходе дискуссии "Информбезопасность: как государству не превратиться в монстра", сообщает сайт ведомства.

"Давайте прекратим посыпать голову пеплом! Мы не проигрываем информационную войну, а на самом деле ее выигрываем, и этому есть множество примеров. И волонтеры, и гражданское общество, и государство делают все возможное для этого", – сказал он.

Петров отметил, что это происходит, несмотря на различные мнения в обществе.

По его словам, в украинском законодательстве предусмотрена ответственность за распространяемую информацию.

"Речь идет здесь и об интеллектуальной собственности, и о коммерческой тайне, и о тайне переписки, и тому подобном. То есть на самом деле свободного обращения информации де-факто не существует. И здесь принципиальный вопрос о доверии к государству и к государственным институтам", – подчеркнул представитель СНБО.

В феврале 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО "О Доктрине информационной безопасности Украины". Как отмечается в документе, его цель – уточнение принципов формирования и реализации государственной информационной политики, прежде всего по противодействию "разрушительному информационному влиянию РФ в условиях развязанной ею гибридной войны".