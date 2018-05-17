Юрист РЭП: «Я говорю милиционеру – над кем вы решили издеваться?» 9 17.05.2018, 9:18

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Александр Хамратов

Независимый профсоюз спас продавца от штрафа в 1225 рублей.

Александр Хамратов, юрист профсоюза РЭП из Могилева, избавил продавца Татьяну Лаврентьеву от штрафа за якобы проданную несовершеннолетнему бутылку пива, сообщает praca-by.info.

Татьяна Лаврентьева, член профсоюза РЭП из Могилева, обратилась за помощью к юристу профсоюза Александру Хамратову. Она работала продавцом в одном из небольших магазинов частной формы собственности. В начале апреля в магазин пришел милиционер и составил на девушку протокол: якобы она продала пиво несовершеннолетнему. Ей угрожал штраф от 20 до 50 базовых величин по статье 12.17 КоАП: от 490 до 1225 рублей.

Продавец вспомнила, что в указанный в протоколе день она действительно продала бутылку пива «Туборг» - но только не мальчику, а взрослому мужчине. За защитой своих прав она обратилась в профсоюз РЭП, членом которого является.

Александр Хамратов проинструктировал девушку перед походом в милицию, куда ее вызвал милиционер для опроса:

– Велел ей ознакомиться с материалами и узнать, кем был этот несовершеннолетний. Как говорится: а был ли мальчик? Милиционер не разрешил ей ознакомиться с материалами дела: сослался на то, что этого несовершеннолетнего нельзя никому показывать и его данные нельзя разглашать.

Юрист написал жалобу с требованием признать действия милиционера незаконными. К рассмотрению приступил не суд, а административная комиссия горисполкома: такая процедура применяется для рассмотрения нарушений правил торговли.

При выяснении обстоятельств комиссией милиционер сообщил, что несовершеннолетний является гражданином Российской Федерации, и пригласить его нет никакой возможности.

Александр Хамратов рассказал, как проходило заседание комиссии, на котором решилась судьба штрафа:

– До нас очередь двигалась очень быстро, как конвейер: две-три минуты – и человек выходил со штрафом. Наше заседание растянулось на сорок минут. Среди документов дела я заметил и тот самый чек за пиво, купленное неизвестным мальчиком из России. Чек как будто пять минут назад вышел из кассового аппарата, настолько он гладкий! Я после заседания сказал милиционеру: что же вы делаете? Какой еще свидетель из Российской Федерации? Неужели мальчик пришел покупать пиво с папкой для документов и бережно положил туда чек, чтобы передать в милицию?

Комиссия признала, что милиционер незаконно запретил Татьяне Лаврентьевой ознакомиться с материалами дела и удовлетворила ходатайство о прекращении административного процесса в отношении продавщицы.

Александр Хамратов уверен, что Татьяна чуть не стала жертвой обмана со стороны милиционера:

– А был ли мальчик? Из материалов дела узнать о нем нельзя, на заседание комиссии он явиться не может, потому что срочно уехал в Российскую Федерацию; чек как новый, как будто его специально сохранили… Рассчитано на человека, который не разбирается в законодательстве и не может сам себя защитить.

Юриста возмутила эта схема мошенничества, с которой он столкнулся впервые:

– Я говорю милиционеру: над кем вы решили издеваться? У нее же зарплата – 300 рублей, а штраф хотели выписать на тысячу!

Александр Хамратов посоветовал всем продавцам, которые могут оказаться в такой ситуации, отстаивать свои права:

– Если вы совсем не разбираетесь в правовых тонкостях, нужно или иметь знакомого юриста, или состоять в профсоюзе, который отстаивает права своих членов.