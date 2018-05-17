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Видеофакт: В Китае успешно испытали первую частную ракету

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  • 17.05.2018, 9:32

Полет ракеты по баллистической траектории составил 306 секунд.

В Китае 17 мая компания OneSpace Technology провела успешное испытание первой в стране коммерческой ракеты OS-X. Видео запуска опубликовало местное издание People's Daily. Полет ракеты по баллистической траектории составил 306 секунд.

Планируется, что девятиметровая OS-X в 2019 году будет доставлять до 800 кг полезного груза на высоту 800 км над Землей. OneSpace хочет построить исследовательскую базу в Чунцине, чтобы ежегодно собирать и тестировать до 30 ракет, отмечала газета China Daily.


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